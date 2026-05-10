تفقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. وتجولت بمنطقة أبراج الداون تاون والبحيرات، حيث شملت الجولة تفقد وحدة سكنية ببرج D01 لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية ومدى جاهزية الوحدات للتسليم. كما تابعت أعمال تنفيذ مشروع بحيرات الداون تاون «الكريستال لاجون»، أحد أهم المشروعات التنموية والترفيهية بالمدينة، والذي يضم 11 بحيرة صناعية و7 جزر تتوسطها 110 مبانٍ متعددة الاستخدامات، بما يعكس الطابع الحضاري والسياحي المميز للمنطقة.

وتجولت بمنطقة أبراج الداون تاون والبحيرات، حيث شملت الجولة تفقد وحدة سكنية ببرج D01 لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية ومدى جاهزية الوحدات للتسليم. واطلعت وزيرة الإسكان على معدلات تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي ينفذ على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون من برج أيقوني بارتفاع 67 طابقًا وبارتفاع يصل إلى 307 أمتار، بالإضافة إلى طابقين بدروم، إلى جانب 4 أبراج سكنية بارتفاع 200 متر لكل برج.

كما تابعت أعمال تنفيذ مشروع بحيرات الداون تاون «الكريستال لاجون»، أحد أهم المشروعات التنموية والترفيهية بالمدينة، والذي يضم 11 بحيرة صناعية و7 جزر تتوسطها 110 مبانٍ متعددة الاستخدامات، بما يعكس الطابع الحضاري والسياحي المميز للمنطقة. وشملت الجولة متابعة نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع الرائدة، ومقصد عمراني وسياحي متكامل على ساحل البحر المتوسط. وتفقدت الوزيرة مشروع الحي اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة بما يعادل نحو 1.7 مليون متر مربع، بإجمالي مسطح مبانٍ يقارب 1.9 مليون متر مربع، ويضم نحو 10 آلاف و316 وحدة سكنية داخل 178 عمارة موزعة على 6 مناطق رئيسية، إلى جانب مناطق خدمات على مساحة 196 ألفا و286 مترًا مربعًا، بما يعكس الطابع المعماري الكلاسيكي الأوروبي ويعزز من جاذبية المشروع.

وعقب ذلك، حرصت على المرور بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، حيث تابعت الموقف التنفيذي للمشروع، الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الرئيسية والتشطيبات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة. ويضم المركز 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليكون مركزًا لوجستيًا متكاملًا لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات والمعارض الدولية، ويعزز من مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد رئيسي لسياحة المؤتمرات، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وجذب الاستثمارات





