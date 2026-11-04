تفوق كاسح لباريس سان جيرمان على فياريال بفوز تاريخي 6-0 بدوري الأبطال

حقق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على فياريال بنتيجة 6-0 في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا 2026-2027، ليتصدر الترتيب.

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً تاريخياً وكاسحاً على نظيره الإسباني فياريال بنتيجة 6-0، خلال مباراة جمعت بينهما على ملعب لا سيراميكا. جاء هذا الفوز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، في عرض قوي أكد تفوق الفريق البارسي منذ الدقائق الأولى.

هيمنة هجومية مبكرة وسجل مذهل

انطلقت المباراة بتفوق واضح من باريس سان جيرمان، حيث سجل ديزيريه دواه الهدف الثاني بالدقيقة 12، بعد أن افتتح التسجيل سابقاً. ثم تابع الفريق الفرنسي الضغط بتسجيل سني مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 13، مما عكس انهياراً دفاعياً واضحاً أمام هجوم فياريال المتقطع.

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استمرت الهيمنة الفرنسية خلال فترة قياسية، حيث كمل باريس الرباعية التاريخية في وقت قصير، مما منح الفريق تقدماً مريحاً واستقراراً في الشوط الأول. لم يستطع الفريق الإسباني مجاراة القوة الهجومية لأصحاب الأرض، وظل دفاعه هشاً أمام تنقلات اللاعبين الفرنسيين السريع.

إغلاق المرمى والتصدر الجدولي

في الدقيقة 78، أتم ديفيد بولي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لصالح باريس سان جيرمان، ليختتم المباراة بتفوق كاسح لم يشهد له التاريخ قريباً. أكد هذا الفوز قدرة الفريق على الحفاظ على نظافة شباكه، مما يعزز ثقة اللاعبين في الأداء الدفاعي بجانب الهجوم.

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نتيجة لهذا الفوز، انفرد نادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، مؤكداً استمراريته في العروض القوية خلال مرحلة الدوريات. هذا الموقف يجعل الفريق مرشحاً قوياً للعبور إلى المراحل المتقدمة، بينما يتجه فياريال نحو خسارات متتالية.

آثار سلبية على ترتيب فياريال

في المقابل، تجمد رصيد نادي فياريال عند 3 نقاط فقط، مما دفعه للسقوط إلى المركز الحادي والعشرين في ترتيب المجموعة. هذه النتيجة تعني خسارة ثقيلة للفريق الإسباني أمام حامل الطموحات في المنافسة الأوروبية، وتضعه في موقف حرج يحتاج لتدخل عاجل.

يتعين على فريق فياريال مراجعة أدائه بشكل جذري، خاصة في الجوانب الدفاعية التي انهارت أمام تسديدات باريس سان جيرمان. الفرصة لا تزال متاحة في المباريات المتبقية، لكن الخسارة الكبيرة قد تؤثر على معنويات اللاعبين والطاقم الفني المستقبلي.

تحليل التشكيلة والوسط الميداني

شهدت المباراة حضوراً لافتاً للاعبين الكبار في وسط الميدان، حيث كان لفابيان رويز و فيتينيا وجواو نيفيز دور محوري في توزيع الكرات. دعمهم لخط الدفاع الذي ضم كارلوس ماسيا وأليكس باينا وبيوكانان، ساعد في تنظيم اللعب رغم الضغط الهجومي المستمر.

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هذا الأداء الجماعي يبرز عمق التشكيلة لدى باريس سان جيرمان، وقدرته على استبدال اللاعبين دون تراجع في المستوى. التفاعل بين خطوط الفريق يظهر نضجاً تكتيكياً عالياً، مما يجعلهم خصماً صعباً في أي مواجهة أوروبية مقبلة.