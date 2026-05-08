تفوق الأهلي على الزمالك بالارقام في مباريات الديربي هذا الموسم - استعداد للنادي للحصول على لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق نادي الأهلي علي نادي الزمالك بالارقام في مباريات الديربي هذا الموسم. صدى البلد يكشف خطة الأهلي لميركاتو الانتقالات الصخرى. يوضح النص عدة لاعبين أجانب تراث بين النادي خريطة النطاق، بالإضافة إلى قائمة الراحلين عن صفوف الأهلي في الموسم الجاري ونيتها لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق نادي الأهلي علي نادي الزمالك بالارقام في مباريات الديربي هذا الموسم. الأهلي والزمالكو كتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تفوق كاسح للأهلي على الزمالك في مباريات الدربي هذا الموسم بنتيجة 19-2".

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لميركاتو الانتقالات الصيفية. رابطة الأندية تعدل موعد مباراة غزل المحلة وزد في الدوري الممتاز. الزمالك يرتدي القميص والشورت الأبيض في مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية. كان قد اقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد حالة التراجع التي ظهر بها الفريق في عدد من مباريات الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، هم جراديشار ورضا سليم والمالي أليو ديانج وكامويش. ووفال النادي الأهلي بين أكثر من لاعب أجنبي يجيد اللعب في الوسط، مثل سيدريك جبو لاعب النجم الساحلي، ومحمد زوجرانا لاعب مولودية الجزائر، وماتا ماجاسا لاعب زد، فضلا عن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري





