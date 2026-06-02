تقارير - أخبار مصرية - أخبار اليوم

تحديث شامل عن العواصف الرعدية على غرب مصر، وتفاصيل الاجتماع بين رئيس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومواعيد الامتحانات، وموعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات 2026.

عواصف رعدية على غرب مصر ..

«الأرصاد»: انقلاب مفاجئ اليومإعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي في 13 محافظة اليومالتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة. وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

وجرى استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة ضمن خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتمّ إلغاؤها، وتلك التي سيتمّ دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية. وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.

موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات 2026.. «أيام قليلة





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