تقاطع الشمس مع الكعبة المشرفة في مكة: ظاهرة فلكية نادرة تضيف بُعداً روحياً وعلمياً

مراصد الفلك في مكة سجلت تعامدًا شبه كامل للشمس على الكعبة في 28 مايو 2026، ما أدى إلى اختفاء الظلال وتزامنه مع أذان الظهر وعيد الأضحى، مع توضيح أهميته في تحديد القبلة والتعليم الفلكي.

في صباح يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، رصدت ال مراصد الفلك ية في سماء مكة المكرمة ظاهرة فلكية نادرة تتجلى في اقتراب الشمس من التعامد الكامل على الكعبة المشرفة داخل بيت الله الحرام.

توصلت الحسابات الفلكية إلى أن ارتفاع الشمس وصل إلى 89.94 درجة، أي فرق لا يتجاوز 0.06 درجة عن التعامد العمودي المطلق، ما أدى إلى اختفاء ظلال الكعبة والأجسام القائمة في المدينة خلال أوقات الظهر، وتحديداً عند رفع أذان صلاة الظهر في تمام الساعة 12:18 ظهراً بالتوقيت المحلي. هذا التلاشي الظلي لم يقتصر على الكعبة فحسب، بل شمل كل ما يقع تحت إشعاع الشمس في محيط مكة، حيث اطمأنّ المسلمون إلى رؤية الظل يختفي تماماً، وهو ما يُعَدّ دليلاً بصرياً على توافق الزاوية الفلكية مع خط العرض الجغرافي للمدينة (21.4 درجة شمالاً).

تؤكد الجمعية الفلكية بجدة في تقرير مفصل أن هذه الظاهرة ليست عرضية، بل هي نتيجة لتقاطع مسار الشمس الظاهري مع خط العرض الخاص بمكة، وهو ما يحدث مرتين كل عام. المرة الأولى تجري في أواخر شهر مايو عندما تصعد الشمس صوب مدار السرطان، والثانية في شهر يوليو عند عودة الشمس إلى الشمال واستقرارها قرب خط الإستواء.

يُعزى هذا التكرار إلى الميل المستمر لمحور دوران الأرض الذي يظل ثابتاً نسبياً طوال السنة، ما يجعل زاوية الشمس تتقاطع مع خط العرض في أوقات محددة. وتستغل المجتمعات الإسلامية هذه الظاهرة لتحديد القبلة بدقة، إذ يمكن لأي شخص في أي منطقة من العالم مراقبة الظل الناتج عن وضع عمود أو جسم عمودي على الأرض خلال لحظة التعامد، بحيث يكون اتجاه الظل المعاكس هو الاتجاه الصحيح إلى الكعبة المشرفة، دون الحاجة إلى أدوات حديثة أو بوصلة.

تتجاوز أهمية الحدث الجانب العلمي إلى الأبعاد الروحية والثقافية. فقد احتفى المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذا الحدث الذي تزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، معتبرين إياه تأكيداً على التوفيق بين الظواهر الكونية والعبادة. كما تبرز الظاهرة فرصاً تعليمية في المدارس والجامعات، حيث تُستَخدم كنموذج عملي لتوضيح حركة الأرض حول الشمس وتأثير الميل الأرضي على تغير الفصول.

بالإضافة إلى ذلك، تُذكرنا هذه الظاهرة بالتاريخ الإسلامي الغني، عندما استخدم العلماء العرب والمسلمون الظلال لتحديد اتجاه القبلة وضبط أوقات الصلاة، وهو ما يُظهر استمرارية التراث الفلكي في خدمة الدين والمجتمع. إن توثيق هذه اللحظة وتعميم فوائدها يعكس التكاتف بين العلم والدين، ويؤكد أن الفلك ما زال أداةً حيويةً لتوجيه البشرية نحو القيم الروحية والعملية





ظاهرة الفلك الكعبة المشرفة تحديد القبلة مراصد الفلك مكة المكرمة

