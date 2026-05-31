بدء تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، مع توفر رابط التقديم على موقع الوزارة.

تقدم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ، يبدأ رسمياً غدا الإثنين بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ /٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية) .

موعد تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

يبدأ رسمياً بعد ٢٠ يوم رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيله غدا الإثنين ، وذلك عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن الوصول إلى رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ وفور تسجيل ولي الأمر طلب التقدم على رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه على رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

نتيجة القبول المبدئي على رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم ، وعقب إعلان النتيجة، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه. تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ..

شرط السنوفيما يخص شرط السن في تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، يعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات





