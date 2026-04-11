تقديم صرف مرتبات أبريل 2026 وزيادات جديدة في الأجور للعاملين بالدولة

الحكومة تعلن عن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2026 بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية، مع الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور ابتداءً من يوليو 2026. التفاصيل الكاملة حول الزيادات ومواعيد الصرف.

في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتيسير أمورهم المعيشية، يترقب الموظفون بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2026. وقد اتخذت الحكومة قرارًا بتقديم موعد الصرف ليتزامن مع الاحتفالات الرسمية، مما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات ال اقتصاد ية الراهنة. وزارة المالية أعلنت عن بدء صرف ال مرتبات اعتبارًا من يوم التاسع عشر من أبريل الجاري، أي قبل الموعد المحدد سابقًا بيوم الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

ويشمل هذا القرار جميع العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، مما يضمن وصول الدعم المالي إلى شريحة واسعة من موظفي الدولة في التوقيت المناسب.\من جانبها، أكدت وزارة المالية أن المرتبات التي ستُصرف في شهر أبريل 2026 ستتضمن الزيادات التي تم تطبيقها بالفعل منذ شهر يوليو لعام 2025. هذه الزيادات تأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز قدرتهم الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويأتي هذا القرار تجسيدًا لالتزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي لهم. الجدير بالذكر أن هذه الزيادات تمثل جزءًا من حزمة إجراءات اقتصادية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.\وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري ابتداءً من الأول من يوليو لعام 2026، مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027. ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة الجديدة لن تُطبق على مرتبات شهر أبريل 2026، حيث سيتم صرف المرتبات بناءً على الزيادات السابقة التي تم تطبيقها بالفعل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور تهدف إلى حماية الفئات الأقل دخلًا وتخفيف الضغوط المعيشية عليهم. وقد تم تحديد الزيادات في الرواتب للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي: الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه، الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه، مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 إلى 11,400 جنيه، الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه، الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه، الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه، الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه، الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه. هذه الزيادات تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة





مرتبات أجور زيادات الجهاز الإداري للدولة وزارة المالية أبريل 2026 الاقتصاد المصري الحد الأدنى للأجور

