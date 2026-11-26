كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن مقتل نحو 47 ألف امرأة وفتاة عام 2025، مما يسلط الضوء على خطورة العنف الأسري والحاجة الملحة لحماية الضحايا.

كشف تقرير أممي جديد صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة المرأة عن مقتل نحو 47 ألف امرأة وفتاة حول العالم على يد شريك حالي أو سابق أو أحد أفراد الأسرة خلال عام 2025. وتشير هذه الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصيلة تمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي النساء والفتيات اللواتي قُتلن عمداً في ذلك العام، ما يعني أن الجاني في نحو 6 من كل 10 حالات كان شخصا تربطه بالضحية علاقة حميمة أو عائلية.

تفاصيل حصيلة القتل اليومية في 2025

وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بلغ إجمالي ضحايا القتل العمد من النساء والفتيات ما يعادل حصيلة القتل على يد شريك أو قريب نحو 129 ضحية يوميا، أو 5 نساء وفتيات كل ساعة في المتوسط خلال عام 2025. وهذه البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن معظم النساء اللواتي يتعرضن لخطر القتل يكون مصدر العنف عندهن شخصا قريبا من محيطهن، مما يزيد من صعوبة طلب المساعدة.

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معيقات الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري

أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن بعض الحالات قد تكون المرأة مطالبة بطلب المساعدة من محيط يعرف الجاني أيضا، أو باتخاذ قرار بالخروج من منزل تشاركه معه، وهو ما يعقد الأمور. وإذا كان الشريك مصدر دخل الأسرة، فقد يضيف سؤال السكن أو الإنفاق عبئا آخر إلى قرارها للخروج، مما يجعل خطوة تبدو بسيطة من الخارج، مثل الاتصال لطلب المساعدة، قرارا له تبعات يومية على المرأة وأطفالها.

يشير تقرير المكتب المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن معظم النساء اللواتي يتعرضن للعنف يواجهن تحديات كبيرة، ومن هنا تأتي أهمية أن تتوفر وسيلة آمنة للإبلاغ عن هذه الجرائم. كما أكدت الأمم المتحدة أن المرأة بحاجة إلى إيجاد جهة يمكنها التعامل مع التهديدات السابقة والاعتداءات المتكررة عند تقدير الخطر الذي تواجهه، خاصة عندما تكون هذه التهديدات نابعة من شخص قريب.

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دعوات لحماية الضحايا ومعالجة مرتكبي الجرائم

بالنسبة إلى المرأة التي تتقدم ببلاغ، تتمثل الأسئلة العاجلة في ما إذا كانت تستطيع العودة إلى منزلها بأمان، وإلى أين يمكنها الذهاب إذا كان الخطر مستمرا، ومن يتابع وضعها بعد البلاغ الأول. وفي هذا الصدد، دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إلى إتاحة الإبلاغ الآمن والتحقيق في البلاغات وتوفير الحماية والدعم للضحايا.

كما دعت الأمم المتحدة إلى برامج متخصصة للتعامل مع مرتكبي العنف الأسري، ضمن جهود منع تكرار الاعتداءات وتصاعدها. وشدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن وجود آليات لحماية الضحايا ومعالجة الجناة أمر ضروري للحد من هذا النوع من الجرائم التي تهدد حياة النساء والفتيات حول العالم.

تطور الأرقام ومقارنات مع سنوات سابقة

قدّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة عدد النساء والفتيات اللواتي قُتلن على يد شريك أو قريب بنحو 50 ألفا في 2024، مقابل 47 ألفا في 2025. لكن معدو التقرير قالوا إن الفرق يرجع في معظمه إلى تغيّر البيانات المتاحة من الدول، ولذلك لا يدل بذاته على انخفاض فعلي في عدد الضحايا. وعلى مدى أطول، تظهر البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أن هذا النوع من القتل تراجع بوتيرة أبطأ من القتل عمومًا.

في الأميركتين، انخفض معدل القتل عمومًا بين عامي 2010 و2025 بوتيرة تقارب ضعف وتيرة انخفاض معدل قتل النساء والفتيات على يد شريك أو قريب، مما يبرز فجوة في الحماية. وتشير هذه الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى الحاجة الماسة لتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية النساء والفتيات من هذه الجرائم المتكررة.

وجهات نظر خبراء حول تعزيز الحماية القانونية

تقول مارغريت عازر، الرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة في مصر، إن هناك حاجة إلى وضع نظام للتدخل الفوري عند تلقي بلاغات تهديد الزوج أو الشريك للمرأة. وطلبت مارغريت عازر من السلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجرائم قتل النساء توضح صلة الجاني بالضحية وأسباب الجريمة ومآلات التحقيق والمحاكمة، كما طالبت بالتوسع في دور الإيواء والحماية الفورية للنساء المعرضات للخطر.

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وأضافت مارغريت عازر أن تدريب الشرطة والنيابة والأطباء على اكتشاف مؤشرات العنف المتكرر والتعامل معها، وقياس انخفاض القتل والعنف سنوياً من جانبها، يمثل خطوات حاسمة. كما دعت مارغريت عازر إلى ضرورة التعامل مع هذه القضايا بمرونة واهتمام خاص لضمان سلامة النساء والفتيات من الاعتداءات.

تحديات اقتصادية واجتماعية تعيق الحماية

من جانبها، قالت المحامية المصرية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نسمة حسن، إن الأرقام الرسمية في مصر تشير إلى وجود أزمة تتعلق بمفهوم العنف ضد المرأة، الذي تتعدد أشكاله. وأوضحت نسمة حسن، في تصريحات خاصة، أن بعض الجرائم ضد المرأة توصف بأنها جرائم "شرف"، بينما هي في حقيقتها ستار لجريمة عنف ممنهج، حسبما أكدت نسمة حسن.

أكدت المحامية المصرية نسمة حسن أن الظروف الاقتصادية تدفع خلافات الأزواج مؤخرًا نحو العنف، لأن الطرف الأقوى، وهو الزوج، يرفض الاعتراف بوجود أزمة، ويعتبر أن أي ظروف خارجة عن إرادته تمثل طعنًا في رجولته. وحذرت نسمة حسن من أن التوعية بخطورة هذه الجرائم في حد ذاتها تُعد خطًا أحمر، على الرغم من وجود حاجة قوية إلى نشر حملات توعية تدعم فكرة سيادة قانون الدولة وليس العرف.

شددت نسمة حسن على أن جرائم الشرف تختبئ خلف العرف، مما يتطلب تدخلًا قانونيًا صارمًا لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة. ودعت نسمة حسن إلى ضرورة محاربة هذه الممارسات من خلال تعزيز الوعي الحقوقي والقانوني في المجتمع، لضمان حماية النساء والفتيات من العنف الأسري والقتل الذي ترتكبه الأقارب.