تقرير دولي: 10 دول تستحوذ على 80% من الإنتاج الصناعي العالمي.. الصين تتصدر

كشف تقرير لمنصة Crossdock Insights عن تركز الإنتاج الصناعي العالمي في 10 دول فقط، حيث تستحوذ الصين على 27.7% تليها أمريكا بنسبة 17.3%، مع توقعات بتجاوز القيمة المضافة للتصنيع 14.34 تريليون دولار بحلول 2026.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منصة Crossdock Insights المتخصصة في تحليلات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، والذي كشف عن تركز الإنتاج الصناعي العالمي في عدد محدود من الدول، حيث تستحوذ عشر دول فقط على نحو 80% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي، وهو ما يعكس هيمنة هذه الدول على سلاسل التوريد والتصنيع العالمية.

ويأتي هذا التقرير استنادًا إلى بيانات عام 2024، ليكشف عن القوى الصناعية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والاستثمار. وتشير التوقعات إلى أن القيمة المضافة للتصنيع عالميا ستتجاوز 14.34 تريليون دولار خلال عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.46% حتى عام 2029، مما يجعل فهم هذه الدول أمرًا حيويًا للمستثمرين ومتخصصي سلاسل الإمداد وصناع السياسات.

وتتصدر الصين قائمة أكبر الدول الصناعية في العالم، حيث استحوذت على نحو 27.7% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي في عام 2024، بقيمة إنتاج تبلغ حوالي 4.66 تريليون دولار. وتعتبر المناطق الصناعية في الصين محاور عالمية لصناعات الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والصلب والكيماويات والروبوتات، مما يجعلها مركزًا لا غنى عنه في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي المرتبة الثانية تأتي الولايات المتحدة بإنتاج صناعي قدره 2.91 تريليون دولار، بما يمثل 17.3% من الإنتاج العالمي، ورغم تخلفها عن الصين، تظل قوة صناعية مؤثرة بفضل تركيزها على القطاعات عالية القيمة مثل الطيران والأدوية وأشباه الموصلات والصناعات الدفاعية والآلات الصناعية. أما اليابان فتحتل المركز الثالث بإنتاج صناعي يبلغ حوالي 1.23 تريليون دولار، وتشتهر بصناعاتها عالية الدقة والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تضع شركاتها مثل تويوتا وهوندا وسوني وباناسونيك معايير عالمية للجودة وكفاءة العمليات.

وفي المركز الرابع تظهر ألمانيا بإنتاج صناعي يقدر بـ 830 مليار دولار، بما يمثل 4.93% من الإنتاج العالمي، وتعد الركيزة الصناعية الأهم في أوروبا بفضل نموذجها الصناعي القائم على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في إنتاج المعدات والتقنيات الدقيقة. بينما تحتل الهند المركز الخامس بإنتاج صناعي بلغ 490 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل 2.91% من الإنتاج العالمي، لكن الأهمية الحقيقية للهند تكمن في وتيرة نموها المتسارعة، حيث من المتوقع أن ينمو سوق التصنيع الهندي إلى 2.24 تريليون دولار بحلول عام 2035، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.

وتبرز أهمية هذه البيانات في توجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد، حيث تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها الصناعية لمواجهة الأزمات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشير التحليلات إلى أن مستقبل التصنيع العالمي سيشهد تحولات كبرى، مع توجه نحو التوزيع الجغرافي للصناعات وتقليل الاعتماد على مركز واحد، مما قد يؤدي إلى تغيرات في ترتيب الدول الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وتلعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة دورًا متزايدًا في إعادة تشكيل الصناعة، مما يتيح للدول الناشئة فرصًا للصعود في سلم التصنيع العالمي. وبالتالي، فإن متابعة تطورات هذا القطاع الحيوي أصبحت ضرورة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بدءًا من المستثمرين وصولاً إلى صناع القرار، لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المحتملة





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