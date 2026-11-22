تقرير يكشف أن مجلس مسلمي أوروبا أسس مقره في ماركفيلد بريطانيا، وهي قرية يرتبط تاريخها بمؤسسة الجماعة الإسلامية الباكستانية وأنشطتها الطباعية.

كشف تقرير صحفي ومعلومات مؤسسية عن الخلفية التاريخية لمقر الاتحاد الإسلامي في أوروبا ، حيث استقر هذا الكيان لمدة ثمانية عشر عاماً متتالية في قرية ماركفيلد البريطانية القريبة من مدينة ليستر. يأتي هذا الكشف في ظل تحقيقات متزايدة حول طبيعة الروابط التي تربط المنظمات الإسلامية الكبرى في القارة العجوز بتيارات سياسية وإسلامية محددة ذات جذور عميقة في جنوب آسيا.

تاريخ ماركفيلد والمؤسسة الإسلامية

لم يكن اختيار قرية ماركفيلد كموقع أولي للاتحاد الإسلامي في أوروبا أمراً عشوائياً أو نتيجة حظ أوفر، بل يعكس ارتباطاً استراتيجياً بوجود مؤسسة إسلامية تأسست في الموقع نفسه منذ عام 1973. تأسست هذه المؤسسة على يد الجماعة الإسلامية الباكستانية، المعروفة تاريخياً بميلادها الفكري حول العالم الإسلامي المودودي، والذي سعى لنشر أفكاره ومؤلفاته عبر وسائل الطباعة والترجمة.

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وتعود جذور هذا الموقع إلى تأسيس الجماعة الإسلامية الباكستانية للمؤسسة الإسلامية عام 1973، لتصبح ماركفيلد محطة مركزية لأنشطتها. وقد استأجر الاتحاد الإسلامي في أوروبا مكاتبه الأولى من هذه المؤسسة نفسها، مما يربط ماضيها المعاصر بنشاطات سابقة ركزت على نشر الأدبيات الفكرية والديانية لأعلام مثل سيد قطب والمودودي، وفق ما أفادت به تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

الروابط الفكرية مع الإخوان المسلمين

يعتبر مركز توثيق الإسلام السياسي النمساوي، في تقريره المفصل، أن الجماعة الإسلامية الباكستانية تمثل النسخه الجنوب آسيوية لحركة الإخوان المسلمين، مما يضعها ضمن إطار الفهم السياسي للإسلام السياسي الحديث. تخصصت المؤسسة التي تتخذ من ماركفيلد مقراً لها منذ عقود في طباعة كتب المودودي وسيد قطب وترجمتها إلى لغات متعددة، مما جعلها نقطة وصل لنشر هذه الآراء.

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وتسعى هذه الروابط المؤسسية إلى توضيح المشهد الفكري لمنظمة مجلس مسلمي أوروبا، التي أمضت عقداً ونصراً من عمرها في هذا الموقع. التقرير يربط بين نشاط المؤسسة الإسلامية في القرن الماضي والحضور الحالي للاتحاد الإسلامي، مشيراً إلى أن استئجار الاتحاد لمكاتبه من قبل المؤسسة نفسها يؤكد استمرارية في الخط الفكري والمؤسسي بين كيانين.

تداعيات على المشهد الأوروبي

أثارت هذه المعلومات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية الأوروبية، خاصة في ظل التحركات التي يقوم بها مجلس مسلمي أوروبا تجاه بعض الدول العربية. تشير التقارير إلى أن هذه الخلفية التاريخية قد تفسر جزءاً من الخطاب التحريضي الذي تبنته المنظمة في بعض الوقفات أمام السفارات، مما يدفع السلطات إلى مراجعة آليات التعامل مع مثل هذه الكيانات على أرض القارة.

يركز هذا التقرير على أهمية الشفافية في الكشف عن الجذور المؤسسية للمنظمات الدولية الكبرى، وكيف أن المواقع الجغرافية قد تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً من النشاطات التي تتجاوز الإطار الخيري أو الاجتماعي إلىPolitical. يبقى أن نرى كيف ستتعامل المؤسسات الأوروبية مع هذه الروابط في المستقبل القريب، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والإعلامي على هذه الكيانات.