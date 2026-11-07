تقرير شكاوى أكتوبر: 195 ألف شكوى وتفاعل فوري للوزارات والمحافظات

كشف تقرير منظومة الشكاوى الحكومية عن التعامل مع 195 ألف طلب في أكتوبر، حيث استحوذت الوزارات والمحافظات على النسبة الأكبر من التوجيهات لتحقيق رضا المواطنين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن متابعة دقيقة لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين. وتأتي هذه المتابعة في إطار تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين والتفاعل بكفاءة وفاعلية معها، والرد على الاستفسارات والطلبات التي تصل للجهات الحكومية المختصة.

أرقام شكاوى أكتوبر وتوزيع التوجيهات

كشف التقرير أن المنظومة تواصل بالفعل أداء دورها الحيوي في خدمة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم التعامل خلال شهر أكتوبر مع 195 ألف شكوى وطلب واستفسار. وأسفرت أعمال المراجعة والفحص عن توجيه نحو 157 ألفا منها إلى جهات الاختصاص، بنسبة بلغت 81% من إجمالي الموضوعات الواردة.

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في المقابل، تم حفظ نحو 34 ألف شكوى بنسبة 17%، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، فيما تتواصل أعمال استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو 4 آلاف شكوى وطلب، تمهيدا لتحديد الإجراء المناسب حيالها. وأكدت الدكتورة حنان موسى، التي شغلت منصب وزير الاتصالات سابقاً وهي من أبرز وجهاء القطاع التقني، أن العمل جارٍ على إعداد جيل جديد يحافظ على الحرف التراثية من الاندثار، وهو ما يتناغم مع توجهات الدولة الحديثة.

أداء الوزارات والمحافظات الرائد

اختصت الوزارات بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث استقبلت 9 وزارات هي: الداخلية، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية.

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تفاعلت هذه الوزارات مع 91% من إجمالي ما تم توجيهه إليها من شكاوى، وأظهرت مؤشرات الأداء معدلات إنجاز متميزة لدى عدد من الوزارات، ومن أبرزها: الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية والبيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، الصناعة، الشباب والرياضة، النقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المختصة، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، والقليوبية مع 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق عدد من المحافظات معدلات إنجاز متميزة وسرعة في التعامل مع الشكاوى والطلبات، من أبرزها: أسوان، السويس، بورسعيد، قنا، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط، المنيا، الإسماعيلية، مطروح، سوهاج، الأقصر، والبحيرة.

قطاعي الهيئات والمصارف والخدمات الصحية

فيما يتعلق بالهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة، فقد اختصت بنسبة 16% من إجمالي الشكاوى والطلبات خلال الشهر، وحققت مجموعة من الهيئات معدلات إنجاز واستجابات متميزة، من أبرزها: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة الوطنية للإعلام، بنك ناصر الاجتماعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، ومشيخة الأزهر الشريف.

كما حققت جامعات: القاهرة، قناة السويس، الفيوم، الإسكندرية، سوهاج، عين شمس، دمنهور، والمنصورة، معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها. واصل البنك المركزي المصري دوره الرقابي والتنسيقي في متابعة توجيه الشكاوى والطلبات الواردة من المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها، ومتابعة إجراءات فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها.

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على مستوى قطاع الرعاية الصحية، تلقت المنظومة ورصدت نحو 12.4 ألف شكوى واستغاثة، جرى فحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، بما أسهم في تكامل جهود الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع الحالات. تم حسم 2730 شكوى واستغاثة طبية عاجلة استدعت تدخلا سريعا، وحسم والرد على 1352 طلبا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التخصصات الجراحية.