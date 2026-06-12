تقرير عن الميزانية الجديدة ومواقف تنفيذية في الدولة. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة العين السخنة. يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف. يؤكد الوزير على أن الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. يؤكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث يفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها





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