يرصد تقرير حالة سكان العالم 2026 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان صعوبات الشباب في إيجاد عمل لائق والاستقلال المالي والسكن، ويدعو إلى سياسات تمكّنهم من بناء مستقبلهم.

يواجه الشباب في مختلف أنحاء العالم تحديات متزايدة تعيق قدرتهم على بناء مستقبل مستقر وتحقيق طموحاتهم، في ظل صعوبة الحصول على فرص عمل لائقة وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن. وتبرز هذه الصعوبات في تقرير حالة سكان العالم لعام 2026 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ، الذي يحمل عنوان إنجاح الأجيال: تمكين الشباب من رسم ملامح المستقبل.

يكشف التقرير عن اتساع الفجوة بين ما يطمح إليه الشباب وما يستطيعون تحقيقه فعلياً بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم. ويرى أن الانتقال إلى حياة البالغين أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الشباب، مع تراجع فرص الاستقلال المالي.

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فجوة التطلعات والإمكانات أمام الشباب في العالم

يرصد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان اتساع الفجوة بين طموحات الشباب وقدرتهم الفعلية على تحقيقها. ويستند التقرير إلى مجموعة من الدراسات والمسوحات والمشاورات الدولية.

أبرز هذه المصادر مسح الآفاق الديموغرافية، الذي شمل نحو مئة وتسعة آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والتاسعة والثلاثين، في ثلاث وسبعين دولة وإقليماً حول العالم.

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إلى جانب المسح، تضمنت المشاورات الشبابية الدولية استبياناً مفتوحاً شارك فيه مئات الشباب، وحوارات معمقة مع ممثلين عن مناطق جغرافية مختلفة. وتعكس هذه الجهود مجتمعة آراء أكثر من مئة ألف شاب وشابة حول العالم.

تشير منهجية المسح الديموغرافي إلى أنه اعتمد على مشاركين متصلين بالإنترنت، ولذلك لا يمكن اعتبار نتائجه تمثيلاً إحصائياً شاملاً لجميع الشباب في الدول والمناطق المشمولة. ويجعل هذا القيد قراءة النتائج أكثر دقة عند الحديث عن الصورة العامة.

ملفات السكن وتكوين الأسرة والمشاركة في القرار

يرى التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وزيادة تكاليف الزواج والمعيشة يجعل الاستقلال السكني وتكوين الأسرة هدفين مؤجلين لدى كثير من الشباب. ولا تتعلق المسألة بالرغبة في الزواج أو الإنجاب بقدر ما تتعلق بتوافر الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح باتخاذ هذه القرارات بحرية واطمئنان.

في المقابل، يواجه شباب آخرون ظروفاً معاكسة، إذ تدفعهم أزمات الفقر والنزاعات والنزوح إلى تحمل مسؤوليات أسرية ومعيشية في سن مبكرة. ويؤدي ذلك إلى حرمان بعضهم من مواصلة التعليم أو اكتساب المهارات أو بناء مستقبل يتناسب مع طموحاتهم.

يؤكد التقرير أن التعليم المتقدم واتساع الوصول إلى المعلومات لا يضمنان وحدهما بداية مستقرة للحياة. فالتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وطبيعة الوظائف تفرض تطوير أنظمة التعليم والتدريب نحو بناء المهارات العملية والتفكير النقدي والابتكار.

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يدعو التقرير إلى منح الشباب دور حقيقي في القرارات المؤثرة في حياتهم، عبر إشراكهم في صياغة السياسات العامة بشأن التعليم والعمل والصحة والسكن والحقوق. ويحذر من الاكتفاء بمبادرات استشارية لا تترجم بالضرورة إلى تأثير ملموس في القرارات.

أولويات الاستثمار في الشباب العربي والخطوات المقبلة

يرى التقرير أن الشباب العربي يحتاج إلى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوسيع فرص التوظيف وتحسين جودة الوظائف. كما يحتاج إلى دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وبرامج تدريب تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

يشمل الاستثمار في الشباب، وفق التقرير، صحتهم الجسدية والنفسية وتعليمهم وحمايتهم الاجتماعية، إضافة إلى قدرتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم وأجسادهم. ويتطلب ذلك توفير خدمات صحية ملائمة وتعزيز الوعي بالصحة النفسية ومكافحة العنف والتمييز والإقصاء.

يشدد التقرير على ضمان وصول الشباب إلى الفرص والخدمات دون تمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي أو مكان الإقامة. ويستدعي ذلك اهتماماً أكبر بالفئات الأكثر عرضة للتهميش، ومنهم الشباب في المناطق الفقيرة والريفية، والشابات، واللاجئون والنازحون، والشباب المتأثرون بالنزاعات والأزمات الإنسانية.

تتركز الخطوات المقبلة التي يطرحها التقرير على إعادة توجيه السياسات نحو سكن ميسور التكلفة واستقرار وظيفي وحماية اجتماعية، بما يساعد الشباب على اتخاذ قراراتهم بعيداً عن الضغوط الاقتصادية القاسية. وتبقى الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص عنصراً أساسياً لإعداد أجيال قادرة على المنافسة.