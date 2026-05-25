تقرير سيبري يكشف تراجعاً حاداً في أعداد قوات حفظ السلام الدولية وتأثيره على إدارة الصراعات

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يحذر من خطر تضعيف مؤسسات حفظ السلام نتيجة الانخفاض الكبير في عدد الأفراد والبعثات، ويشير إلى العجز المالي وتخلف الدول المانحة عن التزاماتها كأهم الأسباب.

أظهر تقرير حديث أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) تراجعاً حاداً في عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والموظفين المدنيين الذين يعملون في مهمات الصراع حول العالم.

وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد، بلغ عدد الأفراد المنتشرين في بعثات السلام الدولية في نهاية ديسمبر 2025 نحو 78 000 شخص، أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 49٪ مقارنةً بالأرقام التي سُجلت قبل عشر سنوات تقريباً. كما انخفض عدد البعثات الفعّالة إلى 58 مهمة في 34 دولة أو إقليم، وهو أقل بثلاث بعثات مما كان عليه الوضع في عام 2024. هذا التراجع الواسع يثير مخاوف جدية حول قدرة المجتمع الدولي على إدارة الصراعات المتعددة الأطراف وحماية المدنيين في المناطق المتأزمة





