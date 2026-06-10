تقرير اقتصادي: الصراع في الشرق الأوسط يرفع التضخم ويعقد السياسات النقدية عالمياً

تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني يحلل تأثير استمرار الصراع في الشرق الأوسط واغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، مسجلاً ارتفاعاً في التضخم وضغوط على سلاسل التوريد، وإجراءات البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، مع استعراض أداء الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان.

تقرير اقتصاد ي متخصص يصدر عن وحدة البحوث ال اقتصاد ية في بنك الكويت الوطني يحلل تأثير استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط على ال اقتصاد العالمي. يشير التقرير إلى أن الصراع ProxyStore أدى إلى رفع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على النمو ال اقتصاد ي عالمياً، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز الذي زاد من ضغوط سلاسل التوريد إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا.

كما سجلت أسعار الغذاء العالمية أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وذكر التقرير أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة من جانب العرض زادت من تعقيد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، حيث تحول التوجه نحو التيسير النقدي إلى اتجاه نحو رفع أسعار الفائدة. وتطرق التقرير إلى أداء الاقتصاد الأمريكي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الربع الأول، مع ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.3% وهو الأعلى منذ أواخر 2023.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2026، ويفرض سوق العقود الآجلة احتمالاً بنسبة 75% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي منطقة اليورو، سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.2% مدفوعاً بتراجع حاد في الاقتصاد الإيرلندي، بينما تسارع التضخم إلى 3.2% بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.

أما في بريطانيا، فحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول لكن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 49.7 ومبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 1.3%، مع استمرار ضعف سوق العمل وارتفاع عوائد السندات. ويتوقع بنك إنجلترا وصول التضخم إلى 3.5% بحلول سبتمبر ورفع الفائدة مرة أو مرتين. ويابانياً، فاق النمو التوقعات مسجلاً 0.5% مدعوماً بنمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً واستمرار ارتفاعها في أبريل بنسبة 15%، رغم تراجع الشحنات القادمة من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز





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