تحذير أممي من وصول انعدام الأمن الغذائي لـ 90% من سكان غزة ونقص التمويل الذي أدى لخفض المساعدات الغذائية ثلثها، مع استمرار أزمة النازحين.

أصدرت هيئات أممية رئيسية تحذيراً حاداً من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والغذائية في قطاع غزة ، مشيرة إلى أن استمرار تدفق المساعدات والإمدادات الغذائية بات شرطاً أساسياً لمنع كارثة وشيكة. وحذرت هذه الهيئات من أن عدم ضمان استمرارية الدعم قد يدفع نسبة السكان الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى الوصول إلى 90% من إجمالي سكان القطاع بحلول نهاية العام الحالي.

ويعيش نحو 212 ألف شخص حالياً في ظروف مصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي الفئة التي تحتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة ومنعشة لمنع تفاقم الأزمة بشكل أكبر. ويبلغ عدد هؤلاء المحتاجين إلى دعم فوري نحو 212 ألف شخص، ويعيش كثير منهم في مناطق يصعب فيها الوصول إلى المعونة الإنسانية والخدمات الطبية، مما يضاعف من مخاطر الجوع وسوء التغذية.

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تأثير نقص التمويل على توزيع المساعدات

أوضح برنامج الأغذية العالمي أن نقص التمويل الحاد أجبره على تقليص المساعدات الغذائية في غزة بنحو الثلث، مما تسبب في فقدان نصف مليون شخص إمكانية الحصول على الدعم الحرج الذي كانوا يعتمدون عليه سابقاً. وقد انعكس هذا النقص بشكل مباشر على أرقام المستفيدين، حيث انخفض العدد من 1.6 مليون شخص في شهر سبتمبر إلى 1.1 مليون شخص في شهر أكتوبر، مما يمثل تراجعاً كبيراً في التغطية الإنسانية.

وتشير التقارير إلى أن الفئة الأكثر تضرراً من هذه التقلصات تمثل نحو ثلثي سكان القطاع، إذ يقعون ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي مستويات تعني أزمة حادة أو حالة أسوأ. ويشير هذا الرقم الكبير إلى حجم الضغوط الهائلة التي تواجه الأسر الفلسطينية، والتي تضطر للبحث عن بدائل غذائية غير آمنة أو تقليل كمية الطعام بشكل خطير.

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هشاشة الاستقرار والإنجازات المؤقتة

رغم أن الأوضاع الغذائية سجلت تحسناً نسبياً بعد توسع المساعدات الإنسانية والنشاط التجاري عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، أكدت الفاو واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي أن هذا التحسن يبقى هشاً للغاية. وشددت هذه المنظمات على أن استمرار الاستجابة الإنسانية وتدفق الإمدادات يعتبر شرطاً أساسياً لمنع تراجع الأوضاع مجدداً إلى مستويات خطيرة.

ويظل النقص في التمويل عائقاً رئيسياً أمام تعزيز هذه التحسينات المؤقتة، حيث تعتمد الخطط المستقبلية بشكل كلي على ضمان استمرار تدفق المساعدات. ويؤكد الخبراء أن أي تراجع في وتيرة الإمدادات قد يلغي المكاسب البسيطة التي تحققت خلال فترة الهدوء النسبي، ويعيد الوضع إلى دائرة الخطر.

تحدّي الشتاء والنازحين

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن برودة الشتاء تزيد الضغوط على الأسر الضعيفة بشكل كبير، خاصة مع استمرار نزوح واسع النطاق. لا يزال أكثر من 1.7 مليون شخص نازحين من منازلهم، ويحتاج نحو 1.98 مليون شخص إلى مساعدات في المأوى لحماية أنفسهم من برد الشتاء القارس.

وتشكل هذه الأرقام الكبيرة تحدياً إنسانياً كبيراً، حيث يجمع النازحون بين انعدام الأمن الغذائي وقلة المأوى الآمن. وتظل الحاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية والإغاثية لمواكبة هذا التعداد الهائل، خاصة مع تدهور الأحوال الجوية وتوقع المزيد من التقلبات المناخية التي قد تؤثر سلباً على قدرة السكان المتبقين على الصمود.