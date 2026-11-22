تقرير مفصل يجمع بين أخبار حادث قطار العياط في الجيزة، والتحليل الديموغرافي والصحي للمواليد في غزة وفق تقارير الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود إعادة التعليم للأطفال، وأخيرا إنجاز المملكة العربية السعودية في ترتيب الحكومة الإلكترونية عالميا.

شهدت منطقة الجيزة أحداثا متباينة حيث تم تأكيد خروج قطار بضائع عن القضبان في منطقة العياط دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما كانت الأخبار الرئيسية تركز على الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة.

ارتفاع عدد المواليد في غزة

وقد أفادت وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد المواليد في القطاع بلغ 6745 مولودا خلال الشهر، بمعدل يومي يصل إلى 218 مولودا، مشيرا إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر. وأوضحت الوزارة أن نحو ثلث هذه المواليد كانت لأمهات يخضن تجربة الولادة لأول مرة، مما يعكس ديناميكيات ديموغرافية معقدة في ظل الظروف الراهنة.

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ولم يكن هذا الارتفاع المفاجئ في أعداد المواليد أمرا غير متوقع، إذ أظهرت البيانات تراجع العدد في أبريل إلى أدنى مستوياته عند 2004 مولود، ثم ارتفع تدريجيا طوال فصل الصيف ليصل إلى الرقم القياسي في أكتوبر. ويأتي هذا الارتفاع في سياق تراجع حاد شهدته الأرقام سابقا، حيث ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النصف الأول من عام 2025 شهد تسجيل نحو 17 ألف ولادة، وهو رقم منخفض مقارنة بنحو 29 ألفا في الفترة نفسها من عام 2022.

على الرغم من الأرقام الإيجابية ظاهريا في عدد المواليد، تحذر الأمم المتحدة من أن الطريق لا يزال شاقا وصعبا. ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان وجود نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، بمعدل ولادة يصل إلى 180 يوميا. وقد صنف الصندوق في أغسطس 2026 حالة حمل من كل ثلاث حالات ضمن الحالات عالية الخطورة، مع إصابة أكثر من نصف الحوامل بفقر الدم، ونزول قرابة نصف الولادات قيصرية، كثير منها طارئ بسبب نقص الموارد والأدوية.

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انهيار المنظومة الصحية

كما سجل الصندوق في النصف الأول من عام 2026 نحو 4000 حالة فقدان حمل، وهو معدل ي三倍 ضعف المعدل المسجل في الأشهر الستة السابقة. وذكرت مجلة ذا نيو عرب أن 94 في المئة من مستشفيات غزة كانت إما مدمرة أو تعمل جزئيا في يوليو 2026، وهو ما يتفق مع تقارير وزارة الصحة الفلسطينية حول انهيار واسع في المنظومة الصحية، تشمل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وصعوبة كبيرة في حصول الحوامل على الرعاية اللازمة.

ويرى التحليل أن تراجع الولادات وحده لا يعني تراجع الرغبة في الإنجاب، بل تغير التوقيت الذي تخطط فيه الأسر لمستقبلها رغم تدهور الظروف المعيشية. في الجانب التعليمي والإنساني، تواصل المنظمات الدولية جهودها لدعم الأطفال في غزة. وأفادت اليونيسف بأن 97.5 في المئة من المدارس تضررت أو دمرت، وأن أكثر من 637 ألف طفل كانوا خارج المدرسة مطلع عام 2026.

ومع ذلك، أعلنت الأونروا في سبتمبر عن عودة أكثر من 280 ألف طفل إلى مدارسها وخيامها التعليمية، فيما مكنت برامج اليونيسف للعودة إلى التعلم 195 ألف طفل من الوصول لمساحات آمنة للتعافي النفسي والاجتماعي. وتستمر معاناة النازحين، حيث قدرت الأونشا ارتفاع عدد السكان في شمال غزة بأكثر من 10 في المئة منذ أواخر ديسمبر، في حين لا يزال نحو 800 ألف طفل نازحين دون استقرار.

الأوضاع الإنسانية والتعليمية

وتؤكد اليونيسف أن وقف إطلاق النار لم يحقق الأمان الكافي للأطفال، مشيرة إلى مقتل أكثر من 1200 شخص منذ بدء وقف إطلاق النار حتى يوليو 2026. وتشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الحرب منذ أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 74 ألف قتيل و176 ألف مصاب.

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وفي ظل هذا الواقع المأساوي، تبرز المملكة العربية السعودية كمنارة للتطور التقني، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالميا في الحكومة الإلكترونية، مما مكن المواطنين من إنجاز الخدمات الحكومية عبر منصة أبشر في ثلاثين ثانية فقط، في سابقة تعكس جاهزية إدارية وتقنية متقدمة تتناقض مع الأوضاع الكارثية في مناطق النزاع الأخرى.