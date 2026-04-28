تقرير الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا وبرد ليلا مع تحذيرات من كتل هوائية صحراوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارا نهارا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة ليلا. كما حذر التقرير من تشكّل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، ونشاط الرياح في مناطق متعددة، مع تحذيرات من كتل هوائية صحراوية ورمال شديدة. وشمل التقرير أيضا درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر، بالإضافة إلى عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع تشكّل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق. كما ستنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وأصدرت الهيئة تحذيرا من كتل هوائية صحراوية ورمال شديدة، حيث تحذر من ارتفاع درجات الحرارة نهارا والبرد ليلا.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية. وفيما يخص البحر الأحمر، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، فقد سجلت القاهرة 29 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، بينما سجلت العاصمة الجديدة 30 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى.

كما سجلت مدينة 6 أكتوبر 30 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، وبنها 29 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى. أما دمنهور، فقد سجلت 28 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى، ووادي النطرون 28 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى، وكفر الشيخ 27 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى.

وسجلت بلطيم 26 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى، والمنصورة 29 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، والزقازيق 28 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى. كما سجلت شبين الكوم 27 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، وطنطا 26 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، ودمياط 23 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى.

وسجلت بورسعيد 23 درجة كحد أقصى و18 درجة كحد أدنى، والإسماعيلية 30 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى، والسويس 29 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى. أما العريش، فقد سجلت 25 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، ورفح 24 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى، ورأس سدر 28 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى.

وسجلت نخل 26 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى، وكاترين 19 درجة كحد أقصى و9 درجات كحد أدنى، والطور 26 درجة كحد أقصى و18 درجة كحد أدنى. كما سجلت طابا 24 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، وشرم الشيخ 29 درجة كحد أقصى و21 درجة كحد أدنى، والغردقة 28 درجة كحد أقصى و20 درجة كحد أدنى.

وسجلت الإسكندرية 24 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، والعلمين 23 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى، ومطروح 23 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى. أما السلوم، فقد سجلت 25 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى، وسيوة 29 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى، ورأس غارب 28 درجة كحد أقصى و18 درجة كحد أدنى.

وسجلت سفاجا 29 درجة كحد أقصى و20 درجة كحد أدنى، ومرسى علم 30 درجة كحد أقصى و21 درجة كحد أدنى، وشلاتين 31 درجة كحد أقصى و20 درجة كحد أدنى. كما سجلت حلايب 28 درجة كحد أقصى و22 درجة كحد أدنى، وأبو رماد 29 درجة كحد أقصى و20 درجة كحد أدنى، ومرسى حميرة 30 درجة كحد أقصى و21 درجة كحد أدنى.

وسجلت أبرق 31 درجة كحد أقصى و22 درجة كحد أدنى، وجبل علبة 30 درجة كحد أقصى و21 درجة كحد أدنى، ورأس حدربة 28 درجة كحد أقصى و23 درجة كحد أدنى. أما الفيوم، فقد سجلت 30 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، وبني سويف 30 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، والمنيا 31 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى.

وسجلت أسيوط 30 درجة كحد أقصى و15 درجة كحد أدنى، وسوهاج 30 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى، وقنا 31 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى. كما سجلت الأقصر 32 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، وأسوان 32 درجة كحد أقصى و18 درجة كحد أدنى، والوادي الجديد 30 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى. وسجلت أبوسمبل 31 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية، فقد سجلت مكة المكرمة 38 درجة كحد أقصى و25 درجة كحد أدنى، والمدينة المنورة 35 درجة كحد أقصى و21 درجة كحد أدنى، والرياض 37 درجة كحد أقصى و23 درجة كحد أدنى. وسجلت المنامة 33 درجة كحد أقصى و26 درجة كحد أدنى، وأبوظبي 38 درجة كحد أقصى و27 درجة كحد أدنى، والدوحة 35 درجة كحد أقصى و27 درجة كحد أدنى.

كما سجلت الكويت 35 درجة كحد أقصى و23 درجة كحد أدنى، ودمشق 23 درجة كحد أقصى و11 درجة كحد أدنى، وبيروت 21 درجة كحد أقصى و18 درجة كحد أدنى. وسجلت عمان 21 درجة كحد أقصى و11 درجة كحد أدنى، والقدس 21 درجة كحد أقصى و11 درجة كحد أدنى، وغزة 23 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى.

كما سجلت بغداد 26 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، ومسقط 34 درجة كحد أقصى و33 درجة كحد أدنى، وصنعاء 27 درجة كحد أقصى و13 درجة كحد أدنى. وسجلت الخرطوم 38 درجة كحد أقصى و23 درجة كحد أدنى، وطرابلس 29 درجة كحد أقصى و18 درجة كحد أدنى، وتونس 27 درجة كحد أقصى و16 درجة كحد أدنى.

كما سجلت الجزائر 20 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، والرباط 22 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، ونواكشوط 26 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى. أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم، فقد سجلت أنقرة 21 درجة كحد أقصى و5 درجات كحد أدنى، وإسطنبول 17 درجة كحد أقصى و7 درجات كحد أدنى، وإسلام آباد 34 درجة كحد أقصى و21 درجة كحد أدنى.

وسجلت نيودلهي 39 درجة كحد أقصى و27 درجة كحد أدنى، وجاكرتا 33 درجة كحد أقصى و24 درجة كحد أدنى، وبكين 22 درجة كحد أقصى و9 درجات كحد أدنى. كما سجلت كوالالمبور 36 درجة كحد أقصى و25 درجة كحد أدنى، وطوكيو 25 درجة كحد أقصى و17 درجة كحد أدنى، وأثينا 24 درجة كحد أقصى و10 درجات كحد أدنى.

وسجلت روما 25 درجة كحد أقصى و9 درجات كحد أدنى، وباريس 21 درجة كحد أقصى و12 درجة كحد أدنى، ومدريد 25 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى. كما سجلت برلين 16 درجة كحد أقصى و4 درجات كحد أدنى، ولندن 16 درجة كحد أقصى و8 درجات كحد أدنى، ومونتريال 21 درجة كحد أقصى و10 درجات كحد أدنى.

وسجلت موسكو 3 درجة كحد أقصى و0 درجة كحد أدنى، ونيويورك 18 درجة كحد أقصى و10 درجات كحد أدنى، وواشنطن 18 درجة كحد أقصى و11 درجة كحد أدنى. كما سجلت أديس أبابا 25 درجة كحد أقصى و14 درجة كحد أدنى





