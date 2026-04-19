تقرير «الأطفال الرقميون»: بناء بيئة رقمية آمنة وتعزيز الوعي لمستقبل الأجيال

تقرير جديد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يسلط الضوء على تأثير التحولات التكنولوجية على الطفولة، مستعرضًا جهود مصر الدولية والمحلية في حماية الأطفال رقميًا وتنمية مهاراتهم، مع إطلاق مؤشر جديد لقياس مستوى الأمان الرقمي.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تحت عنوان « الأطفال الرقميون »، مسلطًا الضوء على التحولات التكنولوجية المتسارعة وتأثيرها العميق على أنماط الطفولة المعاصرة. يهدف التقرير إلى استعراض سبل بناء بيئة رقمية آمنة للأطفال، مع التركيز على أبرز الأطر والتجارب الدولية والمبادرات المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي.

ويستعرض التقرير بعمق الجهود المصرية المبذولة في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال وتنمية قدراتهم في ظل الثورة الرقمية المتنامية. وقد تبنت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الوطنية المبتكرة، من أبرزها برنامج «براعم مصر الرقمية»، الذي يركز على تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، مما يغرس لديهم أساسًا قويًا في العصر الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، المصممة لإعداد الطلاب المتفوقين في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للابتكار والمساهمة في تقدم هذا القطاع. وتأتي مسابقة «صيفك رقمي» لتكمل هذه الجهود، حيث تهدف إلى تطوير المهارات التكنولوجية والاجتماعية لدى الطلاب، مما يعزز لديهم القدرة على التكيف والمشاركة الفعالة في المجتمع الرقمي.

كما تسعى مصر إلى التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية بهدف تنمية مهارات التعلم الرقمي لدى الأطفال الأكثر احتياجًا، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة الرقمية. ولا تقتصر جهود الدولة على التنمية فحسب، بل تمتد لتشمل المواجهة الفعالة لمخاطر الفضاء الرقمي. يتضمن ذلك إعداد أطر تنظيمية وتشريعية متكاملة لحماية الأطفال من الأضرار المحتملة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية مكثفة.

تعد حملة «أماني دوت كوم» مثالاً بارزًا على هذه الجهود، حيث تسعى إلى حماية الأطفال والفتيات من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، وبدعم قيم من الاتحاد الأوروبي. وفي خطوة نحو قياس وتقييم هذه الجهود، أعلن المركز عن إصدار العدد الأول من مؤشر «حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت».

يقيس هذا المؤشر مستوى أمان البيئة الرقمية المتاحة للأطفال وفاعلية إجراءات الحماية المطبقة. وقد سجل المؤشر 64.3 نقطة في يناير 2026، وهو ما يعكس مستوى فوق المتوسط من الحماية الرقمية، مبشرًا بتطور إيجابي في هذا المجال. وكشفت النتائج التفصيلية للمؤشر عن تسجيل نقاط مرتفعة في مؤشر الحماية من المخاطر الرقمية (86.1 نقطة) والاستخدام الرقمي الآمن (75.6 نقطة)، بينما بلغ مؤشر الرقابة الأبوية 61.5 نقطة.

وفي المقابل، جاء مؤشر التوعية والدعم المؤسسي عند 21.8 نقطة، مما يشير بوضوح إلى الحاجة الماسة لتعزيز هذا الجانب بشكل كبير، فهو يمثل حجر الزاوية لنجاح جهود الحماية. وأوضحت النتائج أيضًا أن 48.5% من الأطفال يقضون أقل من ساعتين يوميًا على الإنترنت، ويقضي 30.2% منهم ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، بينما يستخدم حوالي 4% الإنترنت لأكثر من 8 ساعات يوميًا.

وتكشف هذه الأرقام عن أنماط الاستخدام المتنوعة، ولكنها تدق ناقوس الخطر بشأن نسبة الأطفال الذين يتعرضون لمخاطر رقمية، مثل المحتوى العنيف أو غير اللائق، والتفاعل مع غرباء عبر الإنترنت، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً. ويؤكد التقرير بشكل قاطع أن هذه المؤشرات تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال وأسرهم على حد سواء.

كما يستلزم الأمر تطوير أدوات حماية ومتابعة مبتكرة وفعالة، لضمان توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة. يشدد المركز على أن قضية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد مجرد مسألة تقنية أو تربوية بحتة، بل تطورت لتصبح شأنًا مجتمعيًا واستراتيجيًا ذا أبعاد بعيدة المدى، يمس مستقبل الأجيال القادمة وريادة مصر في هذا المجال.

لقد تغير مفهوم الطفولة في القرن الحادي والعشرين بشكل جذري، ولم يعد يتشكل داخل حدود المنزل أو المدرسة التقليدية فقط. بل أصبحت البيئات الرقمية المفتوحة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل هذه الطفولة. فالهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت عناصر يومية لا غنى عنها في حياة الأطفال، تؤثر بشكل مباشر في وعيهم، واهتماماتهم، ومفاهيمهم حول التعلم، والهوية، والانتماء.

وقد نشأ نتيجة لهذا التحول مصطلح «الأطفال الرقميون»، لوصف الأجيال الجديدة التي تتشكل خبراتها وهوياتها داخل بيئة تعتمد بشكل أساسي على تقنيات المعلومات والاتصالات. من المهم التأكيد على أن هؤلاء الأطفال ليسوا فئة متجانسة، بل يمتدون على طيف واسع، يبدأ من الأطفال المستبعدين رقميًا الذين يفتقرون إلى الوصول أو المهارات، وصولاً إلى المنغمسين رقميًا القادرين على استخدام الأدوات الرقمية بفعالية لدعم تعلمهم والمشاركة المجتمعية.

ويشير التقرير إلى الزيادة الهائلة في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى ما يقرب من 6 مليارات شخص في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم، مقارنة بنحو 5.8 مليار في عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. هذه الأرقام تؤكد أن العالم أصبح أكثر ترابطًا رقميًا، مما يزيد من أهمية فهم وتطبيق استراتيجيات الحماية.

وعلى الرغم من المزايا العديدة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية للأطفال، مثل دعم التعلم، وتعزيز مهارات التواصل، وتنمية القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي، إلا أنها تفتح الباب أيضًا أمام مخاطر متعددة. تشمل هذه المخاطر التعرض لمحتوى غير لائق، والتواصل مع مجهولين، والتنمر الإلكتروني، والتأثيرات الصحية والنفسية السلبية، بالإضافة إلى تزايد مخاطر انتهاك الخصوصية.

ويكشف التقرير عن حجم مقلق من الانتهاكات الرقمية ضد الأطفال. فقد تم رصد 3440 مقطع فيديو لإساءة جنسية للأطفال تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 وحده. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من 312 ألف بلاغ يتعلق بمواد استغلال جنسي للأطفال. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 300 مليون طفل يتعرضون سنويًا لشكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة عبر الإنترنت، وهي إحصائية صادمة تستدعي تضافر الجهود الدولية والمحلية.

وفي سياق متصل، يستعرض التقرير الأطر الدولية المعمول بها لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. تشمل هذه الأطر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يلقي الضوء على التجارب الدولية الرائدة في كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والتي تبنت نماذج متكاملة تجمع بين التشريعات الصارمة، وحملات التوعية المكثفة، والتصميم الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية.

ويؤكد التقرير في ختامه على أن الهدف الأسمى ليس عزل الأطفال عن العالم الرقمي، بل تمكينهم من استخدامه بأمان ووعي كامل. يهدف إلى بناء بيئة رقمية تعزز القيم الإنسانية الأصيلة وتدعم إعداد جيل من الشباب قادر على التعامل مع التكنولوجيا بثقة ومسؤولية، ليصبحوا قادة المستقبل في عالم رقمي متطور.





الأطفال الرقميون الحماية الرقمية الوعي الرقمي تكنولوجيا المعلومات مصر الرقمية

