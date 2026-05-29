تقرير عن خدمات بعثة الحج الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية للحجاج المصريين.

أعلنت وزارة ال صحة والسكان تقديم 22 ألفاً و738 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الخميس 28 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مصطفى رئيس البعثة الطبية المصرية للحج أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الخميس بلغ 280 خدمة طبية في عيادات مخيم مِنى. وإجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 11 حالة، منها 9 حالات في مكة المكرمة (5 حالات بالأقسام الداخلية و4 حالات بالرعاية المركزة)، وحالتين بالرعاية المركزة في المدينة المنورة.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء. وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حج، مصر، السعودية، خدمات طبية، رعاية صحية

United States Latest News, United States Headlines