تقرير إسرائيلي يكشف تعمق الانقسامات الداخلية والمخاوف من اضطرابات تهدد تماسك الدولة

كشف التقرير السنوي لمعهد سياسات اليهود عن تشاؤم إسرائيلي بشأن غزة، وأظهر أن 55% يعتبرون الانقسام الداخلي أخطر تهديد، وتزايد المخاوف من عنف داخلي.

كشف ال تقرير السنوي الصادر عن معهد سياسات اليهود عن تعمق الانقسامات الداخلية في إسرائيل وتزايد المخاوف من اضطرابات داخلية تهدد تماسك الدولة. وأظهرت نتائج ال تقرير تشاؤماً واسعاً بين ال إسرائيل يين بشأن مستقبل قطاع غزة ، حيث رأت الغالبية أن حركة المقاومة حماس ستبقى حاكمة للقطاع بصورة أو بأخرى حتى بعد الحرب.

وأضاف التقرير أن قطاعات واسعة من الإسرائيليين تشعر بخيبة أمل لأن خطة ترامب لم تؤد إلى نزع سلاح حماس أو إنهاء وجودها العسكري، رغم وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى. ويعكس هذا الموقف تراجع الثقة في القيادة السياسية وقدرتها على تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مما يزيد من حالة الإحباط العامة. وأظهرت نتائج التقرير أن 55% من الإسرائيليين يعتبرون أن الاستقطاب والانقسام الداخلي هو التهديد الأخطر الذي تواجهه إسرائيل، متقدماً بفارق كبير على التهديد النووي الإيراني الذي اعتبره 23% فقط الخطر الرئيسي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 60% من الإسرائيليين لا يستبعدون اندلاع أعمال عنف داخلية وسفك دماء بين مكونات الجمهور الإسرائيلي، وهو ما يعكس تنامي المخاوف من مواجهة داخلية. كما كشف التقرير عن أزمة ثقة متزايدة بشأن مستقبل دولة الاحتلال، حيث أقر نحو نصف الإسرائيليين العلمانيين بأنهم غير مقتنعين بأن إسرائيل هي المكان الأفضل والأكثر أمناً لأبنائهم وأحفادهم في المستقبل.

ورغم أن 80% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون مبدأ تقاسم أعباء الخدمة العسكرية، فإن 79% من الحريديم يعارضون التجنيد حتى ضمن الأطر العسكرية المخصصة لهم، مما يواصل تعميق التوتر بين الحريديم وبقية شرائح المجتمع. وأضاف التقرير أن مجتمع الحريديم سجل أدنى مستوى في مؤشر القرب الاجتماعي مقارنة ببقية المجموعات السكانية، مما يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية والثقافية بينه وبين بقية الجمهور.

كما أظهر التقرير انقساماً سياسياً حاداً بين معسكري اليمين واليسار، حيث بلغ مستوى التفاؤل لدى مؤيدي اليمين 9.05 نقاط، بينما تراجع لدى اليسار إلى 3.67 نقاط فقط، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر لهذه الفئة. وأشار التقرير إلى ارتفاع غير مسبوق في ثقة الجمهور بالقيادة العسكرية الإسرائيلية، حيث وصلت نسبة الثقة إلى 82% بعد المواجهات الإقليمية الأخيرة والتغييرات التي شهدتها قيادة جيش الاحتلال.

وخلص التقرير إلى أن الحرب دفعت الجمهور الإسرائيلي نحو مزيد من التوجهات اليمينية خاصة بين فئة الشباب، إذ سجلت السنوات الأخيرة تحولاً سياسياً ملحوظاً باتجاه اليمين على حساب التيارات الأخرى. هذه المؤشرات ترسم صورة قاتمة لمستقبل إسرائيل، حيث تتصاعد التوترات الداخلية وتتراجع الثقة بالمؤسسات، في وقت تواجه فيه تحديات خارجية معقدة





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تقرير إسرائيل انقسام داخلي غزة مجتمع إسرائيلي

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