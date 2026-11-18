تقرير جديد من مركز بيو للأبحاث يكشف عن تحول ديموغرافي جذري، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المسلمين المسيحيين بحلول 2035 بسبب معدلات الخصوبة المرتفعة وليس التبجيل.

كشف تقرير حديث صادر عن مركز بيو للأبحاث عن توقعات ديموغرافية دقيقة تشير إلى أن ديانة الإسلام ستتجاوز المسيحية لتصبح الأكثر انتشاراً على مستوى العالم. من المرجح أن يحدث هذا التحول الكبير بحلول عام 2035 ، مما سيعيد تشكيل الخريطة الدينية العالمية بشكل كبير في العقد القادم.

الأسباب الديموغرافية وراء التحول المتوقع

يوضح التقرير أن هذا التغير في الأرقام لا يعود إلى تحول الأفراد أو اعتناقهم للإسلام، بل هو نتيجة مباشرة لمعدلات الإنجاب المرتفعة بين الأسر المسلمة مقارنة بغيرها. يمثل هذا التوجه ظاهرة ديموغرافية بحتة ستؤدي إلى تغيرات هيكلية في توزيع الأديان عبر القارات المختلفة خلال السنوات القادمة.

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تشير البيانات الصادرة عن مركز بيو للأبحاث إلى فروق واضحة في معدل الخصوبة بين الفئات الدينية المختلفة. خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 ، بلغ متوسط عدد الأطفال للنساء المسلمات 3.1 طفل لكل امرأة. في المقابل، سجلت النساء المسحيات متوسطاً أقل قليلاً عند 2.5 طفل لكل امرأة.

سجل متوسط عدد الأطفال للنساء اللاتي لا ينتمين لأي ديانة أو لديانات أخرى انخفاضاً كبيراً حيث بلغ 1.6 طفل فقط. هذه الفجوة في معدلات الإنجاب هي المحرك الأساسي الذي يسرع من نمو السكان المسلمين على حساب الفئات الأخرى، مما يؤكد أن العامل الديموغرافي هو المعيار الأهم في هذه التوقعات.

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توقعات النمو السكاني العالمية والإقليمية

على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة السكان المسلمين من 26% في الوقت الحالي إلى 36% في المستقبل المنظور. من المتوقع أن تبقى نسبة المسيحيين ثابتة نسبياً عند 29% من سكان العالم، مما يعني أن الفجوة بينهما ستتقلص بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل.

في المقابل، من المتوقع أن تنخفض نسبة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي ديانة بشكل حاد من 24% حالياً إلى 17% فقط. هذا الانخفاض يعكس اتجاهات النمو السكاني البطيء بين غير المنتمين لديانات معينة مقارنة بالديانات الرئيسية التي تتميز بخصوبة أعلى.

تأثيرات على أمريكا الشمالية والخسائر المسيحية

على صعيد الولايات المتحدة، تتوقع الدراسة انخفاضاً كبيراً في حصة المسيحيين من 64% من السكان إلى 48% فقط. في المقابل، سيرتفع سهم الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم غير منتمين لأي ديانة من 30% إلى 41% ، مما يعكس تغيراً سريعاً في المشهد الديني المحلي.

على المدى الأطول وحتى عام 2070 ، من المتوقع أن يخسر العالم عدداً من المسيحيين يفوق ما ستفقده أي دولة أخرى، حيث سينخفض العدد الإجمالي من 217 مليون نسمة في عام 2020 إلى 174 مليونا. هذه الأرقام تعكس اتجاهات الهجرة والخصوبة المنخفضة التي تؤثر بشكل مباشر على القارة الأمريكية.

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آراء الخبراء والمستقبل الجيوسياسي

يرى خبير الديموغرافيا فواس ، المتخصص في أبحاث العلمنة، أن هذه الأرقام مدفوعة بتغيرات ديموغرافية بحتة. أشار إلى أن الدول ذات النمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا تضم بالفعل نسباً عالية من المسلمين، مما يعزز هذا الاتجاه النموي.

أوضح التقرير أن كلتا الديانتين تفقدان أتباعاً نتيجة التحول من دين إلى آخر أو التخلي عن الدين تماماً. ومع ذلك، فإن "الخسائر" النسبية للمسيحية ستكون أكبر بكثير من تلك التي تتكبدها الديانة الإسلامية في نفس الإطار الزمني. هذا الانقسام يؤثر على التركيبة السكانية العالمية بشكل غير متوازن.

على الرغم من هذه التوقعات العددية الحاسمة، شدد فواس على أن تحول الإسلام ليصبح أكبر ديانة لا يعني بالضرورة تغييراً جذرياً في موازين القوى السياسية أو الثقافية العالمية على المدى المتوسط. يظل التحول ديموغرافياً في جوهره، ولا يحمل تلقائياً تداعيات جيوسياسية فورية تعكس القوة الصاعدة أو الهابطة.