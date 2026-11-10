تقرير وزارة الإسكان: تفاصيل تنفيذ مدن جديدة وخدماتها وخطوات المفاوضات

تقرير مفصل حول تقدم المدن الجديدة والخدمات والمرافق، إلى جانب بدء المفاوضات الثلاثية حول ملف أوكرانيا في أبو ظبي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة.

أعلن جهاز المدينة عن إطلاق مفاوضات ثلاثية جمعت بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وذلك في إطار الجهود الدولية لمعالجة الملف السياسي والأمني. تأتي هذه الخطوة التفاوضية الهامة بالتزامن مع صدور تقرير تفصيلي وشامل يقدم صورة واضحة حول واقع التوسع العمراني في مصر، حيث يركز التقرير بشكل دقيق على معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية والمشروعات التي تندرج تحت مسمى البنية التحتية والمرافق العامة.

التقدم في المشروعات السكنية بالمرحلتين

كشفت بيانات وزارة الإسكان عن أن إجمالي الوحدات السكنية المخطط لها في المرحلتين الأولى والثانية بمدينة المنصورة الجديدة يبلغ 25 ألفا و863 وحدة سكنية متنوعة الأنماط. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 18 ألفا و599 وحدة بنجاح، مع تسليم 14 ألفا و331 وحدة للسكان المستفيدين، مما يعكس تسريعا في وتيرة الإنجاز. فيما لا يزال قيد التنفيذ الفعلي 7 آلاف و264 وحدة سكنية، ضمن خطة مستمرة لضمان توفير السكن اللائق لشرائح واسعة من المواطنين.

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تفاصيل عمائر ومشاريع سكنية مختلفة

تتضمن المشروعات السكنية الجارية تنفيذ 29 عمارة في مشروع جنة مصر بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى 244 عمارة في المرحلة الثانية من نفس المشروع الضخم. كما يشهد مشروع سكن مصر بالمرحلة الثانية نشاطا مكثفا يشمل 44 عمارة بإجمالي 1056 وحدة سكنية، مع التركيز على تنفيذ 136 وحدة بمشروع الفيلات في المرحلة الأولى، مما يثري المشهد العمراني وي满足不同 احتياجات الأسر.

تطوير الخدمات والمرافق العامة

فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، تم تشغيل 5 مساجد ضمن مراكز الخدمات، ويجري تنفيذ مسجد آخر، إلى جانب تخصيص 5 حضانات للقطاع الخاص والانتهاء من حضانة إضافية. وتشمل الخطة التشغيلية 4 مدارس، مع الاستعداد لتنفيذ مدرسة خاصة وأخرى جديدة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لمجمع مدارس حكومية، وإنشاء كنيسة وتخصيص قطعتين أرضيتين لأخرى.

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بنية تحتية صحية ومصرفية متكاملة

شهد قطاع الخدمات الصحية والمصرفية تطورا ملحوظا، حيث تم تشغيل مركز طبي وتسليمه لوزارة الصحة وتخصيص 7 قطع أراضي لأنشطة طبية، كما جرت عملية تشغيل البنك الأهلي وتجهيز بنك مصر وبنك التعمير والإسكان للعمل. وأضيفت إلى المنظومة 3 وحدات للشهر العقاري ووحدة لشركة الغاز، ومحطة تموين سيارات متكاملة، مع العمل على مبنى البريد المصري والإسعاف في المنطقة الثالثة.

ترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف

يهدف تقرير البنية التحتية لترشيد استخدام الموارد الطبيعية، حيث تم تشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى من محطة تستهدف 160 ألف متر مكعب. كما تعمل محطات تحلية المياه الجوفية بكورنيش جمصة وبجامعة المنصورة الجديدة بطاقة 1200 و800 متر مكعب يوميا، مع تنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي بطاقة 40 ألف متر مكعب.