تقرير مروري شامل: كثافات في القاهرة والجيزة والمنصورة وطنطا مع تفعيل خطوط الإغاثة

تحديثات فورية لحركة المرور في مصر اليوم الأربعاء، حيث تشهد القاهرة والجيزة والمنصورة وطنطا كثافات مرورية متفرقة مع تفعيل خطوط إغاثة وسرعة الاستجابة.

أعلن محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ" الراديو 9090"، خلال استعراضه للنشرة المرورية الرقمية لليوم الأربعاء، عن تفعيل آليات سريعة للتعامل مع الازدحامات المرورية المتوقعة على كافة الطرق والمحاور داخل الجمهورية. وقد أشار التقرير إلى أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل مكثف لاستيعاب أحجام السيارات، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية مثل العاصمة والمدن الكبرى.

آليات التواصل والإغاثة المرورية الفورية

أكد محمد صابر أن الأرقام الخاصة بالإغاثة المرورية قد تم تفعيلها بالكامل على جميع الطرق السريعة، حيث يمكن للمواطنين الاتصال برقم 01221110000 للحصول على المساعدة أو الإبلاغ عن الحوادث. كما تم تعزيز خدمة الخط الساخن رقم 136 المخصص لمحافظتي القاهرة والجيزة، لخدمة المواطنين في استقبال استفساراتهم وإبلاغ الجهات المختصة عن الأعطال التي تعيق سير الحركة.

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وقد تم توزيع الخدمات المرورية بشكل مكثف حول المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب وتسهيل حركة المرور في تلك المناطق الحيوية. يأتي هذا التوزيع كجزء من الخطة الشاملة التي تتبناها الإدارة العامة للمرور لتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المواطن أثناء التنقل اليومي.

التوجيهات التنظيمية للإعلانات على الطرق

في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري والسلامة المرورية، وجه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتطبيق دليل إرشادي صارم. يهدف هذا الدليل إلى توحيد معايير تنظيم اللوحات الإعلانية، وتعزيز الهوية البصرية للمدن، والحد من التشوه البصري الذي يؤثر سلباً على انسيابية الحركة.

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كما أكد الجهاز أن هذه التوجيهات تسعى لدعم السلامة المرورية والاستدامة البيئية، من خلال إزالة الإعلانات غير المرخصة أو التي تعيق الرؤية الواضحة للسائقين. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية المرئية للطرق العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

حالة المرور في الإسكندرية والقاهرة الكبرى

تشهد شوارع الإسكندرية، ولا سيما شارع محمد فوزي ومحمود الوكيل، أحجاماً مرورية متفرقة تتطلب انتباهاً خاصاً من السائقين. يُفضل للمسافرين الاتجاه نحو كايروسيز مول سلوك محور المحمودية الجديد، حيث يبلغ متوسط زمن الوصول حوالي 10 دقائق، مما يوفر وقتاً إضافياً مقارنة بالطرق التقليدية.

أما في محور قناة السويس باتجاه باب شرق، فإن الاستخدام الأمثل لمحور التعمير وكوبري القباري يحقق وصولاً أسرع بمتوسط 9 دقائق. وفيما يتعلق بالطريق الدولي الساحلي المتجه لمناطق 45 أو مصطفى كامل، يُنصح بالسائقين بمحاذاة محور الفريق عزت سليمان الجديد لضمان تدفق أفضل للحركة.

بالنسبة للقاهرة الكبرى، تواجه مناطق مثل ميدان الصاغة ومحيط جامعة عين شمس كثافات متفاوتة، بينما تعمل فرق التدخل السريع بإشراف اللواء محمد سيف على تصفية أي اختناقات محتملة. كما تم تكثيف الدوريات في منطقة الزمالك أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو لضمان استمرار الحركة بسلاسة.

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الأوضاع المرورية في المحافظات الداخلية

في مدينة المنصورة، تشهد شوارع جيهان السادات وعبد السلام عارف ازدحامات، ويُفضل استخدام شارع أحمد ماهر للوصول إلى كوبري الجامعة بمتوسط زمن 12 دقيقة. أما في طنطا بالغربية، فقد وجه العميد هاني عزيز بنشر الخدمات ورفع الانتظار الخاطئ خلال الذروة المسائية لضمان انسيابية الحركة.

وفي سوهاج، تسير حركة المرور بشكل طبيعي مع بعض الأحجام المتفرقة، بينما تعمل إدارة المرور بإشراف العميد محمد عبد العزيز على رفع الانتظار غير النظامي. كما تنتشر الفرق بسرعة في القليوبية والإسماعيلية تحت إشراف اللواء محمد البطوطي والأحمد عامر على التوالي لمعالجة أي طوارئ مرورية فور ظهورها.