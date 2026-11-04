تقرير مؤسسة ريزولوشن يكشف عن تراجع الإنتاجية بسبب الاستقالة الهادئة في بريطانيا

كشف تقرير لمؤسسة ريزولوشن عن انخفاض معدلات بذل الجهد الإضافي في بريطانيا إلى 55 بالمئة، مما يهدد الإنتاجية ومستويات المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور.

أظهرت البيانات الصادرة حديثاً عن مؤسسة ريزولوشن للأبحاث أن ظاهرة الاستقالة الهادئة بدأت تشكل تهديداً اقتصادياً حقيقياً للمملكة المتحدة، حيث لاحظ التقرير تراجعاً ملحوظاً في ارتباط الموظفين بوظائفهم خلال العقد الماضي. فقد أصبح البريطانيون أقل استعداداً ببذل جهد إضافي في مكان العمل، وهو تغيير في السلوكيات الوظيفية يرتبط مباشرة بالإرهاق الناتج عن الأعباء المالية المتزايدة.

آلية الاستقالة الهادئة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد

تعني الاستقالة الهادئة بشكل عملي أن يلتزم الموظف بتنفيذ المهام الأساسية المحددة فقط دون أي مبادرات إضافية أو العمل خارج ساعات الدوام الرسمية، مثل تجنب التحقق من البريد الإلكتروني بعد انتهاء العمل. وقد دفع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني مستويات الأجور العديد من العاملين إلى الاعتماد على هذه الاستراتيجية كتعبير عن الإحباط، مع التركيز على تحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية والتصرف بما يتناسب تماماً مع الراتب المتاح.

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تحذيرات اقتصادية من تدني مستويات المعيشة

تؤكد هانا سلوتر، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن، أن هذا التوجه السلبي لا يضر العمال على المدى القصير فحسب، بل قد يؤثر سلباً بشكل عميق على الإنتاجية الوطنية وتوافر القوى العاملة المتاحة. وتصف سلوتر هذين العاملين، وهما الإنتاجية وتوافر العمالة، كأدوات أساسية لا غنى عنها لرفع مستويات المعيشة في السنوات المقبلة، مما يضعف القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني بشكل عام.

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أرقام الاستطلاع تكشف عن تراجع الحماس الوظيفي

وحسبما أظهره استطلاع رأي دقيق شمل عينة كبيرة مكونة من 4656 شخصاً، فإن نسبة الأشخاص الراغبين ببذل جهد إضافي في وظائفهم انخفضت بشكل كبير من 69 في المئة إلى 55 في المئة فقط منذ العام الماضي. هذا الانخفاض الحاد في الرغبة بالانخراط الوظيفي يعكس تحولاً جذرياً في الثقافة التنظيمية ويطرح أسئلة كبيرة حول استدامة النمو الاقتصادي الحالي في ظل هذه المعطيات.