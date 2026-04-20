تقرير شامل حول أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجلت الفراخ البيضاء أقل من 100 جنيه، مع استقرار في أسعار البيض والكتاكيت وسط مراقبة مستمرة لحركة الأسواق وميزانية الأسرة.

يشغل موضوع أسعار الدواجن والبيض بال شريحة واسعة من المواطنين في مختلف محافظات مصر، حيث تُعد هذه المنتجات ركيزة أساسية في النظام الغذائي اليومي للعائلات المصرية، مما يجعل من تقلبات أسعارها عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على ميزانية الإنفاق الشهرية للأسر.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يحرص المستهلكون على متابعة التحديثات اليومية للأسعار في الأسواق والبورصات المحلية، لا سيما مع التغيرات الملحوظة التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً أعاد الأمل للمواطنين في استقرار التكاليف المعيشية، خاصة بعد أن كسر سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجز المائة جنيه نزولاً، مما يعكس تحسناً في حركة العرض والطلب داخل المزارع والأسواق الكبرى. تتفاوت الأسعار بناءً على نوع الدواجن ومناطق البيع، حيث سجلت الفراخ البيضاء في المزارع نحو 76 جنيهاً للكيلو، لتصل إلى يد المستهلك بسعر يقارب 86 جنيهاً، بينما تحافظ الفراخ البلدي على مكانتها بأسعار أعلى قليلاً، إذ سجلت في المزارع 110 جنيهات لتصل للمستهلك بـ 120 جنيهاً، في حين سجلت الفراخ الساسو 105 جنيهات في المزارع و115 جنيهاً في الأسواق. أما فيما يخص قطاع اللحوم المصنعة أو المشتقات، فقد لوحظ ارتفاع في سعر كيلو البانيه، الذي يتراوح حالياً بين 230 و240 جنيهاً نظراً لزيادة الطلب عليه. وبالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الكتاكيت استقراراً نسبياً، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 29 و30 جنيهاً، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 و18 جنيهاً، وهو ما يعد مؤشراً على استمرار العملية الإنتاجية في المزارع وتوافر الإنتاج للدورات القادمة. على صعيد آخر، يظل ملف أسعار البيض محور اهتمام الموائد المصرية، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 90 جنيهاً بالجملة لتصل للمستهلك بنحو 100 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجلته كرتونة البيض الأبيض تقريباً، حيث تباع بـ 87 جنيهاً في الجملة وتصل للمستهلك بمبلغ 100 جنيه. وتأتي هذه التحركات السعرية في إطار جهود متواصلة من الجهات الرقابية والموردين لضبط إيقاع السوق، خاصة مع اقتراب فترات قد تشهد زيادة في الاستهلاك، مما يستدعي مراقبة السلاسل التجارية والمحال لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار النهائية للمستهلك. ويؤكد الخبراء أن استقرار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، هو الضمان الوحيد لاستدامة هذه الأسعار عند مستوياتها الحالية، وتجنب أي قفزات سعرية مفاجئة قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطن البسيط الذي يعتمد على الدواجن كبديل رئيسي للحوم الحمراء





