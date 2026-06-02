تقلبات جوية حادة في مصر من 4 إلى 8 يونيو 2026 مع شبورة كثيفة وارتفاع درجات الحرارة

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحاً وارتفاع تدريجي في الحرارة يصل إلى 41 درجة في شمال الصعيد، مع نصائح للقيادة الآمنة.

تشهد البلاد خلال الفترة من الخميس 4 يونيو 2026 وحتى الاثنين 8 يونيو 2026 حالة من التقلبات الجوية الحادة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ظهور شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، وهي من الظواهر الجوية المؤثرة على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

تظهر الشبورة يومياً من الساعة 4 صباحاً حتى 8 صباحاً، وتتفاوت شدتها بين الخفيفة والكثيفة، مما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة. ويعود سبب تكوين الشبورة إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو مع هدوء نسبي في الرياح خلال ساعات الليل، مما يؤدي إلى تكاثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض وانخفاض مستوى الرؤية بشكل ملحوظ.

وقد حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من السرعة الزائدة وضرورة استخدام الإضاءة الأمامية والخلفية أثناء السير في الشبورة، مع الاستمرار في مسافات الأمان للمركبات الأخرى. بالإضافة إلى الشبورة، تشهد البلاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل صباحاً يتحول إلى شديد الحرارة نهاراً، ويكون حاراً على السواحل الشمالية ومائلاً للحرارة ليلاً.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستصل في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 41 درجة، وفي جنوب الصعيد إلى 43 درجة. ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، مما ينعكس على الأنشطة اليومية للمواطنين. وقد نصحت وزارة الصحة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، وشرب السوائل بكميات كافية للحفاظ على ترطيب الجسم.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، والقيادة بحذر في ساعات الصباح الأولى، مع خفض السرعة واستخدام الإضاءة المنخفضة أثناء الشبورة. كما تنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء لتفادي الإجهاد الحراري. ويُفضل تجنب السفر غير الضروري على الطرق السريعة خلال فترات الشبورة الكثيفة، والالتزام بالتعليمات المرورية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وقد أعلنت شركات الطيران عن احتمالية تأخير بعض الرحلات الجوية الداخلية والدولية بسبب انخفاض الرؤية في مطارات القاهرة والإسكندرية والغردقة، مع توجيه المسافرين بالتواصل مع شركاتهم لمعرفة مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى المطار. وتشمل التقلبات الجوية أيضاً نشاطاً للرياح على بعض المناطق، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، مما قد يسبب إثارة للأتربة والرمال في المناطق المكشوفة، مما يؤثر على جودة الهواء والرؤية الأفقية.

ويُتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يومي الجمعة والسبت. وتبقى الخلايا الجوية نشطة في شرق البحر المتوسط، مما قد يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الطقس. وتوصي الأرصاد الجوية بضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار العالية أثناء الرياح الشديدة، وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير. كما حذرت من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، مما يستدعي عدم السباحة خلال هذه الفترة لضمان سلامة المواطنين





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شبورة مائية ارتفاع درجات الحرارة نصائح القيادة الأرصاد الجوية مصر

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