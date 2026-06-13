تقلبات حادة في أسعار الذهب بمصر: عيار 21 يئول بين 6225 و6275 جنيه

يشهد سوق الذهب في مصر تقلبات حادة مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي، حيث سجل عيار 21 مستويات 6275 جنيه للشراء و6225 للبيع بعد تراجع سابق بلغ 20%. يناقش التقرير العوامل المؤثرة ونصائح للتعامل مع السوق المتقلب.

يشهد سوق الذهب في مصر تقلبات حادة في الأسعارlocal وعالميًا بالتزامن مع التغيرات في مؤشرات ال اقتصاد العالمي وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي . سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 6275 جنيهاً للشراء و6225 جنيهاً للبيع بعد فترة استقرار نسبي، marking ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 30 جنيهاً في بداية التعاملات.

كان عيار 21 قد شهد هبوطاً حاداً خلال الأيام الماضية بلغت نسبته 20% تقريباً، حيث فقد نحو 1400 جنيهاً من أعلى سعر سجله هذا العام. دفع هذا التذبذب العديد من المواطنين إلى التحرك لشراء الذهب قبل موجة الصعود الجديدة خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد. عالمياً، أغلق الذهب عند 4218 دولاراً للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له في ستة أشهر، متأثراً بتحركات الدولار الأمريكي وبيانات سوق العمل.

ثم عاد للتعافي بشكل محدود مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة. تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل chief منها: التوترات الجيوسياسية خاصة في المنطقة، وقرارات الفيدرالي الأمريكي، والعرض والطلب المحلي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ينقسم الذهب في السوق المحلي إلى أنواعmk freshแต้ new: الذهب الجديد الأكثر تكلفة بسبب إضافة المصنعية والدمجة (60-200 جنيه للجرام)، والذهب المستعمل خيار أفضل نسبياً بشرط الشراء من أماكن موثوقة، أما الذهب الكسر فيحذر منه الخبراء لعدم ضمان جودة العيار عند إعادة البيع. هناك أهمية للانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع (50 جنيهاً لعيار 21) وهو هامش ربح للتاجر يغطي مخاطر التقلبات. يتوقع الخبراء استمرار التقلبات في الأيام المقبلة مع ترقب تطورات الملف الإيراني وقرارات الفيدرالي الأمريكي





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