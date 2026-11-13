تقلبات أسعار الفضة في مصر 13 نوفمبر 2026 والعيار 999 والـ 925

تحديث شامل لأسعار الفضة في مصر ليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مع تفاصيل دقيقة لأسعار الأعيار 999 و925 والفضة النقية والسبائك مقابل الجنيه المصري.

شهدت سوق المعادن النفيسة في مصر تحركات ملحوظة خلال تعاملات يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ، حيث تابع المستثمرون والمستهلكون closely تحركات أسعار الفضة المحلية في تزامن مباشر مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ارتبطت هذه التحركات بتغيرات سعر أوقية الفضة على المستوى الدولي بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ال مصر ي، مما انعكس مباشرة على تسعير الأعيرة المختلفة والسبائك المتاحة في السوق المحلية.

أسعار عيار 925 وعيار 999 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الفضة عيار 925، الذي يُعد المعيار الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المشغولات والحلي الفضية، نحو 84 جنيهًا مصريًا للبيع و81.50 جنيهًا مصريًا للشراء، وذلك وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في السوق المحلية. هذا العيار يتميز بمحتواه العالي من الفضة النقية بنسبة 92.5%، حيث يتم إضافة نسبة من المعادن الأخرى لزيادة صلابة المشغولات وتحسين قدرتها على التحمل والاستخدام اليومي.

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في المقابل، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999، المعروف بالفضة الخالصة أو النقية، نحو 90.75 جنيهًا مصريًا للبيع و88 جنيهًا مصريًا للشراء. يعكس هذا الفارق السعري بين العيارين قيمة الفضة النقية الأعلى مقارنة بالعيار المستخدم في الحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار المشغولات النهائية تختلف عن السعر الخام للجرام بسبب إضافة تكاليف المصنعية والدمغة والضرائب وتصميم الشركة المنتجة ومحل البيع.

تفاصيل أسعار الأعيار الأقل والفضة للاستثمار

تباينت أسعار الأعيار الأقل نقاوة أيضًا، حيث سجل سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 81.75 جنيهًا مصريًا للبيع و79.25 جنيهًا مصريًا للشراء. يختلف الإقبال على هذه الأعيرة بناءً على طبيعة الاستخدام والغرض من الشراء، سواء كان للاقتناء، أو لصناعة مشغولات ذات تكلفة أقل، أو للاستثمار في المعدن الأبيض وفقًا للميزانية المتاحة للمستثمر.

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وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى نحو 72.75 جنيهًا مصريًا للبيع و70.50 جنيهًا مصريًا للشراء، بينما سجل سعر جرام الفضة عيار 600 نحو 54.50 جنيهًا مصريًا للبيع. تتفاوت هذه الأسعار بشكل كبير وفقًا لنسبة الفضة النقية الموجودة في كل جرام، حيث يرتفع سعر الجرام كلما زادت درجة نقائه، مع وجود اختلافات في تكاليف التصنيع والتداول بين المنتجات المختلفة المتاحة في السوق.

تسعير سبائك الفضة والأوزان الكبيرة

سجلت سبائك الفضة عيار 999 مستويات سعرية محددة تعتمد على أوزانها المختلفة، مع متابعة دقيقة من قبل المستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأبيض كوسيلة للتحوط أو الاستثمار طويل الأمد. جاءت الأسعار الاسترشادية لسبائك الفضة كبيرة الحجم كالتالي: سجلت سبيكة الفضة بوزن 100 جرام مستوى سعريًا يبلغ نحو 9075 جنيهًا مصريًا، مما يعكس السعر القياسي للجرام النقي مضروبًا في الوزن الإجمالي للقطعة.