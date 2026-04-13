تقلبات طفيفة في أسعار الذهب بمصر: ارتفاع طفيف في ختام التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات اليوم، وسط تقلبات في الأسعار وتأثرها بعوامل عالمية ومحلية. استعرض التقرير أسعار مختلف أعيرة الذهب، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات طفيفة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت بشكل طفيف في ختام التعاملات الصباحية، بعد تراجع شهدته في منتصف التعاملات. تراوحت الزيادة في سعر الجرام الواحد بين 20 و25 جنيها مصر يا، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق الذهب في الفترة الأخيرة.

يعود هذا التقلب إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك سعر صرف الدولار الأمريكي والتغيرات في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى العرض والطلب المحليين. يتابع المستثمرون والمتعاملون في السوق عن كثب هذه التغيرات، في محاولة لفهم الاتجاهات المستقبلية واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على ذلك. يعتبر الذهب ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الأزمات الاقتصادية، مما يزيد من الطلب عليه ويؤثر على أسعاره بشكل ملحوظ.

على صعيد الأسعار، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيها مصريا في ختام التعاملات الصباحية، بينما بلغ سعر الشراء 7090 جنيها. أما الذهب عيار 24، فسجل سعر البيع 8185 جنيها للجرام، وسعر الشراء 8105 جنيهات. وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر البيع 6135 جنيها للجرام، وسعر الشراء 6075 جنيها. وعيار 14 سجل سعر البيع 4775 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 4725 جنيها.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب حوالي 57280 ألف جنيه، وسعر الشراء حوالي 56720 ألف جنيه. أما سعر بيع أوقية الذهب في مصر، فقد وصل إلى 254515 جنيها، في حين بلغ سعر الشراء 252235 جنيها.

تأتي هذه التغيرات في الأسعار في ظل تراجع عالمي لسعر أوقية الذهب، والذي وصل إلى 4705 دولارات أمريكية. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل متعددة، منها سعر صرف الدولار، وأسعار النفط العالمية، ومعدلات الفائدة، بالإضافة إلى العرض والطلب.

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، منها سعر الفائدة العالمي الذي تحدده البنوك المركزية، وارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، مما يزيد الطلب عليه. كما يلعب معدل العرض والطلب وكمية الإنتاج دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار.

في سياق متصل، سجل سعر الدولار في محلات الصاغة 54.08 جنيها مصريا مقابل 53.133 جنيها في السعر الرسمي، مما يؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر. يعتبر الذهب سلعة متداولة يوميًا، مما يجعل أسعاره عرضة للتقلبات المستمرة.

يتابع المستثمرون والمتعاملون في السوق هذه العوامل عن كثب، بهدف اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على التوقعات والتحليلات الدقيقة. الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تعكس حالة الاقتصاد العالمي، وتوفر مؤشرًا على حالة الثقة في الأسواق.





