تقلبات أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم

تحليل لأسعار الدواجن والبيض في مصر بعد ارتفاع طفيف في المزارع، مع توضيح أسباب استقرار السوق ودور الوسطاء في تفاوت الأسعار للمستهلك.

شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء تحركات سعرية لافتة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في المزارع بعد سلسلة من التراجعات الملحوظة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في مشهد يثير تساؤلات المستهلكين خاصة في ظل التراجع المستمر في أسعار الأعلاف العالمية والمحلية. وقد عاودت أسعار الدواجن البيضاء الارتفاع في المزارع لتسجل 80 جنيها للكيلو مقارنة بـ 75 جنيها في الأيام السابقة، مما يرفع سعرها النهائي للمستهلك إلى نحو 90 جنيها.

في المقابل، شهدت أسعار الدواجن الأمهات استقراراً نسبياً عند مستويات 67 جنيها من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 80 جنيها. أما الدواجن الساسو المعروفة بالفراخ الحمراء فقد شهدت تذبذباً حيث سجلت نحو 97 جنيها، بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي عند 120 جنيها من المزرعة لتصل إلى 130 جنيها للمستهلك. وعلى صعيد مشتقات الدواجن، لوحظ انخفاض ملحوظ في أسعار البانيه الذي تراجع في بعض المناطق ليصل إلى 200 جنيه بعد أن كان يتخطى حاجز الـ 260 جنيها، بينما تراوحت أسعار الأوراك بين 90 و100 جنيه، والأجنحة بين 70 و80 جنيها، في حين سجل زوج الحمام 190 جنيها. أما فيما يخص أسعار بيض المائدة، فقد استقرت كرتونة البيض الأحمر عند 110 جنيهات جملة، لتصل للمستهلك بـ 120 جنيهاً، وهي انخفاضات جيدة مقارنة بأسعار الفترة الماضية التي لامست 140 جنيها. كما استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 117 جنيها للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيها للمستهلك، وسط تباينات طفيفة في الأسواق نتيجة اختلاف هوامش الربح بين المحلات. من جانبه، أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق يمر بمرحلة من الاستقرار النسبي نتيجة لتراجع الطلب الطبيعي بعد انتهاء مواسم الذروة مثل شهر رمضان وعيد الفطر. وأكد السيد أن زيادة المعروض من قطعان الجدود ساهمت بشكل كبير في تعزيز حجم الإنتاج وتوفير الكتاكيت، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في تذليل عقبات استيراد الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا. ورغم ذلك، أشار إلى وجود تحدي الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك والتي تصل أحياناً إلى 30% بسبب تعدد الوسطاء والسماسرة، مؤكداً أن آليات العرض والطلب تظل هي المحرك الأساسي لأسعار الدواجن في مصر، مع ضرورة الرقابة المستمرة لضمان عدم استغلال الحلقات الوسيطة لهذه التقلبات





