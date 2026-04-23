تقلبات اقتصادية ورياضية واجتماعية في مصر.. ومناشدة بشأن طلاب زراعة القوقعة

نشرة الشروق الاقتصادية ترصد ارتفاع الدولار، تعافي البورصة، فوز الزمالك، وإقالة وزير البحرية الأمريكي. كما تسلط الضوء على مطالبة بحل مشكلة دخول طلاب زراعة القوقعة امتحانات الثانوية العامة.

شهد يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 تقلبات اقتصادية ورياضية واجتماعية بارزة. في النواحي الاقتصادية، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري، مسجلاً زيادة تتراوح بين 44 و 61 قرشاً في تعاملات اليوم.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تتابع الأحداث الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية. من جهة أخرى، شهدت البورصة المصرية تعافياً ملحوظاً بعد فترة من الهبوط، مدفوعة بأداء إيجابي لبعض القطاعات الرئيسية. وفي سياق رياضي، حقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً على فريق بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بهدف وحيد سجله اللاعب بيزيرا. هذا الفوز عزز من صدارة الزمالك لجدول ترتيب الدوري، وأكد على قدرته على المنافسة بقوة على لقب البطولة.

وعلى الصعيد الدولي، أفادت وكالة رويترز بإقالة وزير البحرية الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيل الإقالة أو الأسباب التي أدت إليها. أما على الصعيد المحلي، فقد سلط الإعلامي أسامة كمال الضوء على قضية مهمة تتعلق بطلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة. خلال برنامجه مساء DMC على فضائية DMC، ناشد كمال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، بالتدخل العاجل لحل مشكلة دخول هؤلاء الطلاب إلى لجان الامتحانات وهم يستخدمون سماعاتهم الطبية.

وأوضح كمال أن هؤلاء الطلاب، الذين كانوا محط أنظار واهتمام إعلامي في الماضي أثناء عمليات زراعة القوقعة، يواجهون الآن صعوبات غير متوقعة في الامتحانات. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم استيعاب بعض الموظفين في اللجان لطبيعة هذه الأجهزة والإجراءات اللازمة لاستخدامها، مما يضع الطلاب تحت ضغط نفسي كبير قبل وأثناء الامتحان. وأكد كمال أن بعض الطلاب يجدون أنفسهم في حالة صمت مفاجئ بسبب انفصال السمع تماماً، مما يؤثر سلباً على تركيزهم وأدائهم في الامتحان.

وأضاف أن هذا الأمر يتسبب في معاناة كبيرة للطلاب وأسرهم، ويحرمهم من حقهم في الحصول على فرص متساوية في التعليم. وطالب كمال وزارة التربية والتعليم بتوفير متخصصين في اللجان للتعامل مع هذه الحالات بشكل صحيح، وتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان دخول الطلاب إلى الامتحانات بسهولة ويسر. وأكد على أهمية الموازنة بين تسهيل الإجراءات وضمان عدم استغلال هذه السماعات في الغش. وأشار إلى أن توفير الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب ليس مجرد واجب إنساني، بل هو استثمار في مستقبلهم ومستقبل الوطن.

وأوضح أن هؤلاء الطلاب لديهم القدرة على تحقيق النجاح والتفوق إذا توفرت لهم الظروف المناسبة. وشدد على ضرورة توعية الموظفين في اللجان بحقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية التعامل معهم باحترام وتقدير. وأخيراً، أعرب كمال عن ثقته في أن وزير التربية والتعليم سيستجيب لهذه المناشدة، ويتخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع الطلاب





