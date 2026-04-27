تقلبات جوية في مصر: شبورة مائية وأمطار متقطعة ونشاط رياح

تشهد مصر خلال الفترة القادمة حالة جوية متقلبة، حيث تتوقع الأرصاد الجوية حدوث شبورة مائية على بعض الطرق، وفرصاً لأمطار متوسطة ورعدية، ونشاطاً في الرياح قد يثير الرمال والأتربة. وتأتي هذه التغيرات نتيجة تداخل كتل هوائية مختلفة، مما يتطلب من المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر.

تشهد مصر خلال الفترة القادمة حالة جوية متقلبة، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتأتي هذه الظاهرة نتيجة تراكم الرطوبة في طبقات الجو الدنية، مما يؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية على الطرق وزيادة مخاطر الحوادث المرورية. كما تتوقع الأرصاد الجوية فرصاً لأمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وقد تغزر هذه الأمطار وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضاً حدوث أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد البلاد نشاطاً في الرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 45 كيلومتراً في الساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتأكد الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من قبل السائقين والمواطنين خلال هذه الفترة، خاصة في المناطق التي تتعرض لهذه الظواهر الجوية. في سياق متصل، أكدت الأرصاد الجوية أن هذه التغيرات الجوية تأتي نتيجة تداخل كتل هوائية مختلفة، حيث تتداخل الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال مع الكتلة الهوائية الدافئة القادمة من الجنوب، مما يؤدي إلى هذه التقلبات الجوية.

كما نصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب الخروج إلا عند الضرورة، واتباع تعليمات السلامة على الطرق، خاصة في المناطق التي تتعرض للرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة. وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يسافرون إلى المناطق التي تتعرض لهذه التغيرات الجوية، نوهت الأرصاد الجوية إلى ضرورة التحقق من آخر التحديثات الجوية قبل السفر، والتأكد من سلامة المركبات، خاصة في المناطق التي تتعرض للشبورة المائية أو الأمطار الغزيرة.

كما حثت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات والأفراد من تأثيرات الرياح الشديدة والرمال والأتربة. من جانبها، أكدت وزارة النقل على أن جميع الجهات المعنية على استعداد تام لمواجهة هذه التغيرات الجوية، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ في جميع الطرق والموانئ والمطارات، لضمان سلامة المواطنين والممتلكات. كما تم تكثيف دوريات المرور في المناطق التي تتعرض لهذه التغيرات الجوية، لضمان سلامة السائقين والمشاة.

وفي ختام تقريرها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن هذه التغيرات الجوية مؤقتة، وتوقع أن تعود الأحوال الجوية إلى استقرارها الطبيعي خلال الأيام المقبلة. كما حثت المواطنين على متابعة آخر التحديثات الجوية من خلال وسائل الإعلام الرسمية، والتزام الحيطة والحذر خلال هذه الفترة





