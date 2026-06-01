تقلبات حادة في أسعار الدواجن والبيض: ارتفاعEggs وانخفاض حاد في سعر البانيه

تقرير شامل عن أحدث تحركات أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية يوم الاثنين 1 يونيو 2026، حيث شهد سعر كيلو البانيه انخفاضاً كبيراً بعد ارتفاع سابق، في المقابل ارتفعت أسعار كرتونات البيض بشكل ملحوظ، مع استقرار نسبي في أسعار الدواجن البيضاء والبلدية.

شهدت أسواق الدواجن والبيض تحركات مهمة في الأسعار يوم الاثنين 1 يونيو 2026، حيث حدثت تقلبات ملحوظة جعلت بعض الأسعار ترتفع بينما انخفضت أخرى بشكل حاد.

وقد تراجع سعر كيلو البانيه بشكل كبير بعد ارتفاع سابق، حيث فقد حوالي 80 جنيهاً دفعة واحدة ليتراوح حالياً بين 180 و190 جنيهاً للكيلو، بعدما كان قد وصل إلى 260 جنيهاً في الفترة الأخيرة. على الجانب الآخر، استقرت أسعار الدواجن البيضاء عند مستوى 80 جنيهاً للكيلو، بينما سجلت الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو.

أما بالنسبة للبيض، فارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 120.66 جنيه، بزيادة قدرها 9.69 جنيه عن الأسعار السابقة، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي حوالي 130.09 جنيه، مع تراجع طفيف قدره 2.55 جنيه. وتنوعت هذه الحركات بين الارتفاع والاستقرار والانخفاض، مما أثار جدلاً بين المنتجين والتجار والمستهلكين حول أسباب التقلبات الحادة. وبرغم أن بعض المحافظات شهدت استقراراً نسبياً، إلا أن هناك تفاوتاً واضحاً بين الأسعار من منطقة لأخرى داخل同一 السوق المحلي.

وقد Gasol المنتجون ومربو الدواجن إلى bullish化疗 العوامل المؤثرة على هذه التقلبات، منها تكاليف الأعلاف، ووضع المذابح، ومواسم العطلات، وكذلك تغيرات الطلب المحلي والعرض. كما أن ارتفاع أسعار البيض يرجع جزئياً إلى زيادة تكلفة الإنتاج، بينما يعكس انخفاض سعر البانيه نوعاً من التصحيح بعد الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته الأسعار في الفترة الماضية.

من جهة أخرى، أكد بعض التجار أن السوق يشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار بسبب variability في الكميات المعروضة، وعدم الانتظام في وصول commercially mature الدواجن إلى الأسواق. وذكر المحللون أن ارتفاع أسعار البيض قد يؤثر على القطاع بشكل عام، خاصة أن البيض يُعد من السلع الأساسية في many Households. في النهاية، تبقى توقعات الأسعار المستقبلية غير مؤكدة، وتعتمد على عدة factors منها ratio of supply and demand، والتغيرات في تكاليف مدخلات الإنتاج





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الدواجن أسعار البيض البانيه الفراخ البيضاء الفراخ البلدي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

Read more »

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »