تقلبات أسعار الحديد عالميًا ومحليًا بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط

شهدت أسعار الحديد تقلبات ملحوظة عالميًا ومحليًا بسبب الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث تراجعت أسعار الخردة وارتفع سعر خام الحديد. وفي مصر، تراوحت أسعار الحديد بين المصانع، مع فرض تدابير وقائية على واردات بعض منتجات الصلب.

شهدت أسعار الحديد عالميًا ومحليًا تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الحالي، حيث تأثرت الأسواق العالمية والمحلية بالاضطرابات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ، مما انعكس سلبًا على أسعار البيع.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن أسواق الصلب العالمية، تراجعت أسعار الخردة إلى 375 دولارًا للطن مقارنة بـ 376 دولارًا للطن في الأسبوع الماضي، بانخفاض دولار واحد. من جهة أخرى، ارتفع سعر خام الحديد إلى 107 دولارات للطن مقابل 106 دولارًا للطن في الأسبوع السابق، بزيادة دولار واحد. كما سجلت أسعار مربعات الصلب، المعروفة باسم البيلت، مستويات تتراوح بين 438 و470 دولارًا للطن، بينما كانت بين 420 و450 دولارًا للطن في الأسبوع الماضي.

أما أسعار حديد التسليح، فقد تراوحت بين 493 و560 دولارًا للطن. وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسعار الحديد في مصر استقرارًا نسبيًا، مع بعض التباينات بين المصانع. حيث تراوح سعر طن الحديد الاستثماري بين 36000 و37713 جنيهًا، بينما سجلت أسعار حديد التسليم أرض المصنع مستويات تتراوح بين 40400 و37500 جنيهًا للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة. من بين المصانع، سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيهًا للطن.

كما وصل سعر حديد العتال إلى 39500 جنيهًا للطن، وسجل حديد المراكبي 39400 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيهًا للطن أيضًا. كما بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيهًا للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى نحو 38400 جنيهًا للطن. واستقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن، وسجل حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن أيضًا.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكاليف النقل أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن. وفي إطار الجهود الرامية لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وكذلك التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تعزيز استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية، كما أنها تعكس التزام الدولة بحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة





