تقلبات الأسواق المالية: تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط وسط توترات جيوسياسية

شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة يوم الخميس، مع تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على مضيق هرمز.

شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام التداولات بعد فترة من الاستقرار النسبي، وذلك على خلفية بيانات أرباح الشركات المتباينة.

بالتزامن مع ذلك، شهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً بسبب حالة الغموض المحيطة بالتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وتحديداً فيما يتعلق بمضيق هرمز الحيوي. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% أيضاً، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.9%. أما على صعيد الشركات، فقد شهد سهم تسلا تراجعاً بنسبة 3.6% على الرغم من تحقيق نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، حيث ركز المستثمرون على خطط الشركة لزيادة الإنفاق الاستثماري.

كما انخفض سهم سيرفيس ناو بأكثر من 17% بسبب المخاوف المتعلقة بالمنافسة من شركات الذكاء الاصطناعي. وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مصير مضيق هرمز، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت القياسي بنسبة 1.3% ليصل إلى 105.07 دولارات. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستيلاء الجانبين على ناقلات نفط، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن استعداده لـ'إطلاق النار وتدمير' الزوارق الإيرانية.

تأثرت شركات الطيران بارتفاع أسعار النفط، حيث شهدت أسهمها تبايناً ملحوظاً. ارتفع سهم طيران أمريكان أيرلاينز بنسبة 2.4% بعد إعلانها عن أرباح جيدة، بينما انخفض سهم طيران ساوث ويست أيرلاينز بنسبة 4.1% بسبب نتائج ربع سنوية أقل من المتوقعة. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا أيضاً تقلبات، حيث انخفض سهم آي. بي.

إم بنسبة 8.3% على الرغم من تحقيق أرباح جيدة، بينما ارتفع سهم تكساس إنسترومنتس بنسبة 19.4% بعد تجاوز أرباحها توقعات المحللين. وتأثر قطاع الإعلام والترفيه بصفقة محتملة بين باراماونت ووارنر برازارز ديسكفري، حيث انخفضت أسهم الشركتين. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمرة، وتأثيرها على أداء الأسواق المالية





