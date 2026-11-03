تقلبات أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم وأفضل البنوك للشراء والبيع

تعرف على أحدث أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم، مع مقارنة تشمل مصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي ومصر لتوفير أفضل سعر صرف للعملاء.

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق ال مصر ية اليوم الاثنين، تحركات وتقلبات متفاوتة بين مختلف البنوك المحلية، حيث استمر تباين مستويات الشراء والبيع من مؤسسة مصر فية إلى أخرى، مما منح المتعاملين فرصة واسعة للمقارنة واختيار السعر الأنسب، سواء كانوا يرغبون في بيع ما بحوزتهم من عملات أو تدبير احتياجاتهم اليومية من العملة الإماراتية.

تفاصيل أسعار الدرهم في البنوك الكبرى

بحسب أحدث تحديثات أسعار الصرف الرسمية، بلغ السعر العالمي للدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري نحو 15.1772 جنيه، في حين سجل متوسط أسعار العملة في البنوك المحلية نحو 15.13 جنيه، محققًا تراجعًا طفيفًا نسبته 0.34% مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يعكس الاستقرار النسبي للسوق مع وجود فروق بسيطة بين المعاملات.

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تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي من العملاء، مسجلًا 15.2483 جنيه، بما يجعله الخيار الأفضل والأكثر ربحية لمن يرغب في بيع ما لديه من العملة الإماراتية والحصول على مقابل مريح بالجنيه المصري، متفوقًا على منافسيه في السوق المحلية.

أما بالنسبة للراغبين في شراء الدرهم الإماراتي من البنوك، فجاء المصرف العربي الدولي AIB في مقدمة البنوك من حيث أقل سعر للبيع، مسجلًا 15.2049 جنيه للدرهم الواحد، ليكون الخيار الاقتصادي الأمثل للعملاء الذين يحتاجون لاستقدام العملة الإماراتية بأقل تكلفة ممكنة في الوقت الراهن.

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جدول أسعار البنوك المصرية المحدثة

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية وفق آخر التحديثات الصادرة من السوق المحلية كالتالي: بنك قناة السويس سجل 15.1935 جنيه للشراء، و15.2501 جنيه للبيع، بينما حقق البنك الأهلي المصري 15.1639 جنيه للشراء، و15.2076 جنيه للبيع، مما يوضح الفروقات الدقيقة التي تؤثر على صافي قيمة المعاملة.

وفيما يخص بنك أبوظبي الأول، فقد سجل 15.1549 جنيه للشراء، و15.2147 جنيه للبيع، أما بنك التنمية الصناعية فحقق 15.126 جنيه للشراء، و15.249 جنيه للبيع، وتقدم كريدي أجريكول بسعر 15.104 جنيه للشراء، و15.2068 جنيه للبيع، ليوفر خيارات متعددة للمستثمرين والمتداولين.

كما سجل بنك SAIB سعر 14.96 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع، مما يجعله الأقل في سعر الشراء بين الكبار، والأوسط في سعر البيع، وهو ما يتطلب من العميل الحذر ومقارنة الصافي الذي سيحصل عليه بعد خصم الفروقات، لضمان عدم الخسارة عند إجراء العمليات المالية اليومية.

تاريخ التقلبات والأسعار السابقة

ماذا حدث للدرهم الإماراتي خلال الأيام الماضية؟ تكشف حركة متوسط أسعار الدرهم الإماراتي خلال آخر أيام العمل عن تغيرات ملحوظة، بعدما سجل متوسط الشراء 14.74 جنيه يوم 21 أكتوبر، ثم ارتفع إلى 14.97 جنيه يوم 22 أكتوبر، مما يشير إلى اتجاه صاعد مؤقت في قيمة العملة.

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ووصل السعر إلى 15.12 جنيه يوم 25 أكتوبر، قبل أن يسجل ارتفاعًا أقوى ليصل إلى 15.25 جنيه يوم 26 أكتوبر، وفي 27 أكتوبر بلغ متوسط الشراء 15.21 جنيه، ثم سجل 15.21 جنيه يوم 28 أكتوبر، وتراجع إلى 15.18 جنيه يوم 29 أكتوبر، مما يعكس طبيعة السوق المتقلبة.

وتعكس هذه التحركات أهمية متابعة الأسعار بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف أسعار الصرف بين البنوك وتغيرها وفقًا لآخر التحديثات المصرفية، مما يتطلب من المتعاملين الحذر والدقة في توقيت عمليات الصرف لتحقيق أقصى استفادة من التقلبات السعرية اليومية.

نصائح للمتعاملين في سوق الصرف

ينبغي للمتعاملين الانتباه إلى الفرق بين سعري الشراء والبيع بدقة؛ فسعر الشراء هو السعر الذي يدفعه البنك للعميل عند بيع الدرهم له، بينما سعر البيع هو السعر الذي يدفعه العميل للحصول على العملة من البنك، والفارق بينهما يمثل هامش ربح البنك.

كما يُفضل مقارنة الأسعار بين أكثر من بنك قبل تنفيذ عملية الصرف، ومراجعة السعر النهائي داخل البنك وقت إجراء المعاملة، مع التأكد من توافر العملة المطلوبة، والالتزام بالإجراءات المصرفية المنظمة لضمان سلامة المال وتجنب أي سوء تفاهم قد يحدث أثناء عملية التحويل.