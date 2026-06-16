تقلبات أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 16 يونيو

تغطية شاملة لأسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور للجملة بتاريخ 16 يونيو، مع-toggle to التغيرات التي شهدتها الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، بما في ذلك ارتفاع البامية والثوم والفلفل الرومي، وانخفاض الطماطم والملوخية والليمون البلدي.

يقدم موقع صدى البلد تقريراً عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16 يونيو في سوق العبور للجملة. شهدت الأسعار تقلبات ملحوظة حيث ارتفع سعر البامية بينما انخفض سعر الطماطم بعد ارتفاعها الأخير.

في قطاع الخضروات، تراوح سعر الطماطم بين 7 جنيهات و15 جنيها للكيلو، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3 جنيهات عن السعر السابق. وسجلت البطاطس أسعاراً بين 8 جنيهات و13 جنيها للكيلو. أما البصل فكان للبصل الأبيض سعر بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه واحد، بينما بلغ البصل الأحمر بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه. снизت الكوسة إلى ما بين 14 و20 جنيها، بانخفاض جنيه واحد، كما تراوح سعر الجزر بدون عروش بين 10 و20 جنيها.

في الخضروات الطازجة، قفز سعر الفاصوليا إلى ما بين 20 و35 جنيها، بزيادة 13 جنيها، بينما سجلت البامية أسعاراً بين 20 و45 جنيها. وانخفضت الملوخية إلى ما بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين. شهد الباذنجان غير موحد؛ فالباذنجان البلدي تراجع بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات، والرومي بين 4 و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين، بينما ارتفع الباذنجان الأبيض إلى ما بين 8 و20 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

في الفلفل، صعد الفلفل الرومي إلى ما بين 14 و20 جنيها، بزيادة 7 جنيهات، والفالحار من 7 إلى 15 جنيها، بينما انخفض الفلفل multicolor إلى ما بين 15 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات. بالنسبة للخيار، تراوح الصوب بين 13 و17 جنيها، والبلدي بين 7 و13 جنيها، بانخفاض جنيهين.

كما ارتفع الثوم إلى ما بين 20 و45 جنيها للكيلو، بزيادة 10 جنيهات، في حين انخفض الليمون البلدي إلى ما بين 25 و55 جنيها، بتراجع 15 جنيها، وتراوح الليمون الأضاليا بين 20 و25 جنيها.

في سوق الفاكهة بالجملة، سجل البرتقال الصيفي بين 8 و14 جنيها، والليمون البلدي تكرر بين 25 و55 جنيها، والعنب البناتي الأصفر والأحمر بين 25 و35 جنيها، والتفاح المصري بين 30 و47 جنيها، والخوخ البلدي العريشي بين 25 و55 جنيها، والتفاح الجولدن بين 50 و80 جنيها، والكانتلوب بين 10 و20 جنيها، والكريز بـ125 جنيها، والقشطة البلدي بين 30 و60 جنيها، والرمان بين 15 و30 جنيها، والكمثرى بين 30 و50 جنيها، والكيوي بين 50 و150 جنيها، والفراولة بين 15 و30 جنيها، والموز البلدي بين 20 و25 جنيها، والمشمش عمار بين 30 و50 جنيها





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أسعار الخضار أسعار الفاكهة سوق العبور الطماطم البامية

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