تقلبات الأسعار تعزز الطلب على السيارات الاقتصادية في مصر

يفحص التقرير موجة التخبطات السعرية الجديدة في سوق السيارات المصري ومدى تأثيرها على توجه المشترين نحو الطرازات الصغيرة ذات السعة 1000 سيicie والاقتصادية في استهلاك الوقود، مع عرض مواصفات وأسعار خمسة من أشهر هذه الطرازات المتاحة حالياً.

يشهد سوق السيارات في مصر تقلبات سعرية متكررة حيث أعلن عدة وكلاء محليين عن رفع أسعار طرازاتهم للمرة الثانية خلال أقل من شهر بينما ثبت آخرون الأسعار بعد الأزمة الأخيرة المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات.

تراوحت الزيادات بين عشرين ألف جنيه ومئتين ألف جنيه لبعض الطرازات مما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق بعد فترة من الاستقرار النسبي وانخفاض الأسعار. يدفع هذا الوضع المشترون للتركيز على السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود والمركبات الكهربائية.

من أبرز الطرازات المتاحة حالياً فئة السيارات الصغيرة سعة 1000 سي سي والتي تشمل: نيسان ماجنيت كروس أوفر مدمج بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات 1000 سي سي بقوة 99 حصان وعزم 152 نيوتن متر ورينو كارديان بمحرك تيربو 1.0 لتر بقوة 100 حصان وعزم 142 نيوتن متر وأبعاد مدمجة مع خلوص أرضي مرتفع. تبدأ أسعار رينو كارديان من 800 ألف جنيه للفئة الأساسية.

رينو تاليانت بمحرك تيربو 1000 سي سي بقوة 100 حصان مرتبط بناقل حركة CVT وتبدأ أسعارها من 755 ألف جنيه. سوزوكي إسبريسو بمحرك 1.0 لتر بقوة 67 حصان وخزان وقود 27 لتر بسعر 650 ألف جنيه للفئة الوحيدة. نيسان جوك بمحرك تيربو 114 حصان مع خيار ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيك مزدوج القابض 7 سرعات بأسعار تبدأ من 1.160.000 جنيه





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