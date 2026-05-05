تقلبات الطقس الحادة وتفشي فيروس هانتا: تحذيرات صحية عاجلة

تحذيرات من استشاري مناعة بشأن التقلبات الجوية وزيادة انتشار العدوى الفيروسية، بالإضافة إلى تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس هانتا النادر وجهود مصر في القضاء على فيروس سي.

يشهد ال طقس في مصر خلال الأيام الحالية تقلبات جوية حادة وغير مستقرة، حيث تتأرجح درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض بشكل ملحوظ، مما يخلق أجواءً ربيعية متقلبة لا تنتمي بشكل واضح إلى فصل الشتاء أو الصيف.

وقد أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هذه التقلبات الجوية تساهم في انتشار العدوى الفيروسية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التنفسية. وأشار الدكتور الحداد إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، أي حتى يوم الخميس المقبل، محذرًا من أن الجو خادع ويتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وشدد على أهمية ارتداء الملابس القطنية المناسبة للطقس المتغير، وتجنب التعرض للتيارات الهوائية الباردة، للحفاظ على قوة المناعة وتجنب الإصابة بالأمراض.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس هانتا النادر، بعد تسجيل حالات إصابة على متن سفينة سياحية، مما استدعى إجلاء حالتين مصابتين. وقد أعلنت المنظمة عن تسجيل 3 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، مما دفعها إلى إصدار تحذير عاجل بشأن هذا التفشي. ويعتبر فيروس هانتا من الفيروسات الخطيرة التي يمكن أن تسبب مضاعفات صحية تهدد الحياة، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تعزيز النظافة الشخصية، وتجنب الاتصال المباشر مع القوارض، والتخلص السليم من النفايات. كما أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وأصبحت نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى.

كما حذر الدكتور أمجد الحداد المواطنين من تشغيل أجهزة التكييف خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن التقلبات الجوية تضعف جهاز المناعة، وتشغيل التكييف يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنفسية. وأوضح أن التكييف يمكن أن ينشر الفيروسات والبكتيريا في الهواء، مما يزيد من فرص انتقال العدوى. ونصح الدكتور الحداد بتحمل التقلبات الجوية الطبيعية، والاعتماد على الملابس المناسبة للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وتجنب التعرض للتيارات الهوائية الباردة.

وأكد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، لتعزيز قوة المناعة ومقاومة الأمراض. وشدد على ضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه، واستخدام معقم اليدين عند الضرورة، للحد من انتشار العدوى الفيروسية. كما نصح بتجنب التجمعات الكبيرة، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، للحفاظ على الصحة العامة





