يشهد سوق السيارات المصري تقلبات سعرية جديدة مع ارتفاع يصل إلى 200 ألف جنيه، ويدفع ذلك المشترين للبحث عن سيارات اقتصادية وهجينة.trong نظرة على 5 موديلات SUV صينية متاحة حالياً بمواصفات وأسعار مختلفة.

يشهد سوق السيارات المصري حالياً حالة من عدم الاستقرار Whale بسبب التذبذب الحاد في الأسعار، حيث أعلن عدة وكلاء محليين عن رفع أسعار طرازاتهم للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بينما قرر آخرون تثبيت الأسعار.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الأزمة الأخيرة المتمثلة في التوترات الجيوسياسية الإيرانية الأمريكية، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات. وقد بلغت نسبة الزيادات المعلنة ما بين 20 ألف جنيه وصولاً إلى 200 ألف جنيه على بعض الطرازات، مما يعكس بيئة سوقية متقلبة بعد فترة من الاستقرار النسبي وانخفاض الأسعار المتتالية. وتحول هذا الوضع المشترين إلى البحث بشكل مكثف عن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وكذلك السيارات الكهربائية والهجينة كحلول بديلة.

وعلى صعيد الخيارات المتاحة، تبرز خمس سيارات من فئة SUV صينية في السوق المصري كخيارات جذابة. أولها شيري تيجو 7، التي تعتمد على محرك تيربو سعة 1500 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 145 حصاناً وعزم دوران أقصى 210 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويعمل بنظام الجر الأمامي. تبدأ أسعارها من 1 مليون جنيه للفئة الأولى و1.07 مليون جنيه للفئة الثانية.

الثاني هو جيتور T2، بمحرك تيربو 1500 سي سي يولد 184 حصاناً و290 نيوتن متر من العزم، مع ناقل أوتوماتيكي و Front-wheel drive، وتتراوح أسعارها بين 1.9 مليون و2.15 مليون جنيه حسب الفئة. الثالثة إم جي RX5 Plus، بمحرك تيربو 1500 سي سي بقوة 171 حصاناً وعزم 275 نيوتن متر، وناقل أوتوماتيكي 7 سرعات، بسعر موحد 1.525 مليون جنيه.

الرابع جاك جي اس 8 برو، بمحرك تيربو 1500 سي سي بقوة 182 حصاناً وعزم 300 نيوتن متر، وناقل أوتوماتيكي، وبأسعار تبدأ من 1.245 مليون جنيه وتصل إلى 1.295 مليون جنيه. الخامسة دفسك أي 5 بلس، وهي السيارة الهجينة الوحيدة في القائمة، بمحرك 1500 سي سي هجين ينتج 214 حصاناً وعزم 330 نيوتن متر، واستهلاك وقود 5.6 لتر/100 كم ومدى كهربائي 129 كم، بسعر 1.4749 مليون جنيه.

هذا التوجه نحو السيارات الصينية، وخاصة الفئة الاقتصادية والمتوسطة، يعكس تحولاً في سلوك المستهلك المصري Driven by ارتفاع التكاليف. فالمشترون أصبحوا أكثر boyا للقيمة مقابل المال، مع التركيز على كفاءة استهلاك الوقود والتكلفة الإجمالية للامتلاك. وتوفر هذه الموديلات Chinese مواصفات تنافسية من حيث القوة والتجهيزات، مع أسعار تعتبر مناسبة مقارنة بالسيارات اليابانية أو الأوروبية ذات الفئة المشابهة.

علاوة على ذلك، فإن وجود خيار هجين مثل دفسك أي 5 بلس يفتح الباب أمام تقنيات أكثر تطوراً قد تصبح معيارية في المستقبل القريب





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