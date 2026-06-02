Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

تقلبات أسعار اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى وسط عواصف رعدية على غرب مصر

اقتصاد News

تقلبات أسعار اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى وسط عواصف رعدية على غرب مصر
أسعار اللحومعيد الأضحىالعرض والطلب
📆6/2/2026 1:22 PM
📰ElwatanNews
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

بعد انتهاء عيد الأضحى وتزامنها مع عواصف رعدية في غرب مصر، تستقر أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي، حيث يسلط الضوء على عوامل العرض والطلب، تكلفة الأعلاف والواردات، ودور الجزار في سلسلة الإمداد.

تشهد مناطق غرب مصر تقلبات جوية حادة مع عواصف رعدية مستمرة، بينما يتركز اهتمام المستهلكين على تحركات أسعار قطع اللحم الحمراء في الفترة القريبة. يأتي ذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهو الموسم الذي يرتفع فيه الطلب على اللحوم نظراً لتقليد السنة النبوية في ممارسة الأضحية.

يوضح سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم الحمراء تخضع لتداخل عدة عوامل رئيسية؛ أولها علاقة العرض والطلب المتقلبة، ثم تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف المستوردة، وأخيراً أسعار المواشي الحية التي تُستورد أيضاً من الخارج. يضيف زغلول أن الجزار يمثل الحلقة الأخيرة في سلاسل الإمداد؛ فهو يضيف هامش ربح يضمن استمراريته لكنه لا يتحمل المسؤولية عن تقلبات الأسعار في السوق

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElwatanNews /  🏆 23. in EG

أسعار اللحوم عيد الأضحى العرض والطلب العواصف الرعدية السوق المصري

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 16:22:19