تقلبات أسعار اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى وسط عواصف رعدية على غرب مصر

بعد انتهاء عيد الأضحى وتزامنها مع عواصف رعدية في غرب مصر، تستقر أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي، حيث يسلط الضوء على عوامل العرض والطلب، تكلفة الأعلاف والواردات، ودور الجزار في سلسلة الإمداد.

تشهد مناطق غرب مصر تقلبات جوية حادة مع عواصف رعدية مستمرة، بينما يتركز اهتمام المستهلكين على تحركات أسعار قطع اللحم الحمراء في الفترة القريبة. يأتي ذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهو الموسم الذي يرتفع فيه الطلب على اللحوم نظراً لتقليد السنة النبوية في ممارسة الأضحية.

يوضح سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم الحمراء تخضع لتداخل عدة عوامل رئيسية؛ أولها علاقة العرض والطلب المتقلبة، ثم تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف المستوردة، وأخيراً أسعار المواشي الحية التي تُستورد أيضاً من الخارج. يضيف زغلول أن الجزار يمثل الحلقة الأخيرة في سلاسل الإمداد؛ فهو يضيف هامش ربح يضمن استمراريته لكنه لا يتحمل المسؤولية عن تقلبات الأسعار في السوق





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