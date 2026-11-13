تقنين التنقيب عن الذهب بأسوان بتوجيهات السيسي واتفاق مع مجلس القبائل

بتوجيهات الرئيس السيسي، تم التوصل لاتفاق ينظم التنقيب عن الذهب بأسوان ويرسم إطارا قانونيا يحفظ حقوق عمال الدهابة تحت إشراف مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التوصل إلى اتفاق استراتيجي ينظم نشاط التنقيب عن الذهب في محافظة أسوان ، بهدف تحويل العمل من حالة الفوضى إلى إطار قانوني واضح يحفظ حقوق العاملين ويضمن استقرار السوق.

اتفاق تقنين أعمال الدهابة بأسوان

يأتي هذا الاتفاق في خطوة مصيرية للتعامل مع أزمة الدهابة التي تشهدها منطقة أسوان، حيث يهدف إلى منح العاملين رخصة مزاولة أعمالهم بشكل قانوني ومنظم بدلاً من التهرب الضريبي والعمالة غير الرسمية التي سادت لسنوات طويلة.

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يرتكز هذا التحرك الحكومي على إيجاد حلول عملية للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنظيم نشاط العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تحت قيادة وإشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن الانتقال الكامل من حالة عدم التنظيم إلى العمل وفق نظام قانوني راسخ.

دور اتحاد القبائل والعائلات المصرية

يلعب اتحاد القبائل والعائلات المصرية دوراً محورياً في هذا الإطار انطلاقاً من أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التواصل الفعال بين القبائل والعائلات، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة التعاون والتكاتف المجتمعي.

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يأتي هذا الدور تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسي التي أكدت على ضرورة الاستماع إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، من خلال التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة والقيادات البرلمانية والمجتمعية للوصول إلى حلول واقعية تحقق المصلحة العامة العليا.

كما يعكس الاتفاق أهمية التعامل الجاد مع الملفات التي تمس مصادر رزق المواطنين بشكل مباشر، حيث يسعى الاتحاد إلى معالجة القضايا المجتمعية من خلال شراكة فعالة بين القطاع الرسمي والقيادات الشعبية التقليدية لضمان استقرار المنطقة.

مواقف الرشايدة والجهات الفاعلة

شكرت قبيلة الرشايدة فخامة الرئيس السيسي على هذه المبادرة التي تستهدف حل أزمة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين، معتبرين أن الخطوة تمثل تحولاً جذرياً من الخوف على الرزق إلى العمل الآمن تحت مظلة القانون والحماية المؤسسية.

تؤكد هذه الجهود أن العمل ضمن الإطار القانوني الجديد ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إطار شامل لحماية الحقوق الفردية والجماعية، وتنظيم المسؤوليات المترتبة على كل طرف، وتعزيز الشراكة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

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تستهدف الدولة من وراء هذا المسار تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على مصالح العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وتنظيم النشاط وفقاً للقانون المصري، بما يدعم جهود الدولة المستمرة في إحكام التنظيم الحكومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.