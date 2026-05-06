تكامل أكاديمي استراتيجي بين جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية لتعزيز جودة التعليم العالي

لقاء رفيع المستوى يجمع رئيسي جامعتي أسيوط الحكومية والأهلية لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بما يخدم الطلاب ويدعم رؤية الدولة المصرية في التوسع التعليمي.

في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة التعليم العالي في صعيد مصر والارتقاء بمستوى الخدمات الأكاديمية المقدمة للشباب، شهدت جامعة أسيوط لقاءً هاماً ومثمراً جمع بين الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية.

جاء هذا اللقاء ليعكس رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك وتوطيد أواصر التكامل المؤسسي بين الصرحين الأكاديميين في مختلف المجالات. وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على كيفية خلق بيئة تعليمية متطورة تدمج بين الخبرات العريقة والراسخة لجامعة أسيوط الحكومية وبين الرؤية الحديثة والمرونة التي تتميز بها الجامعة الأهلية.

إن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تحسين جودة التدريس، بل يسعى إلى بناء جسور من التواصل الفعال تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، وتوفر لهم فرصاً تعليمية تتواكب مع المتطلبات العالمية المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والآداب، مما يجعل من هذا التعاون خطوة محورية نحو الريادة التعليمية في المنطقة وتطوير العقل البشري بما يتناسب مع تحديات العصر الرقمي. وقد تعمق الجانبان في مناقشة مجموعة واسعة من الملفات الحيوية التي تمس جوهر العملية التعليمية والبحثية، حيث تصدرت هذه النقاشات آليات دعم البرامج الأكاديمية الحديثة وتطوير البنية التحتية التعليمية لضمان توفير أحدث الوسائل التقنية والمختبرات المجهزة التي تخدم الطلاب في تخصصاتهم المختلفة.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والإدارية في كلا الجامعتين، وهو ما يساهم في نقل المعرفة وتطوير أساليب الإدارة الجامعية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية. ولم يغفل الاجتماع الجوانب التطبيقية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي والميداني، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تنمي مهارات الابتكار والقيادة والعمل الجماعي لدى الشباب.

إن هذا التكامل في البحث العلمي والتدريب يهدف إلى ردم الفجوة بين المناهج النظرية واحتياجات سوق العمل الفعلية، مما يضمن تخرج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والشخصية اللازمة للمنافسة بقوة في الساحة المحلية والدولية، وتحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج معرفي تساهم في حل المشكلات المجتمعية الواقعية. ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، على القيمة الكبيرة التي تمثلها جامعة أسيوط الحكومية باعتبارها المؤسسة الأم والركيزة الأساسية التي استندت إليها الجامعة الأهلية في انطلاقتها الأولى.

وأوضح أن استمرار التنسيق الوثيق مع الجامعة الحكومية يعد ضمانة أساسية لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة الأهلية في إعداد خريج متميز ومبدع قادر على الابتكار. وفي المقابل، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن ترحيبه الكامل بهذا التعاون، مؤكداً أن جامعة أسيوط تضع كافة إمكانياتها ومواردها وخبراتها في خدمة الجامعة الأهلية، إيماناً منها بأن نجاح الجامعة الأهلية هو إضافة حقيقية للمنظومة التعليمية في مصر بأكملها.

وأشار المنشاوي إلى أن هذا التكاتف يتماشى تماماً مع رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها الاستراتيجية نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والذكية لرفع كفاءة الخدمات التعليمية وزيادة القدرة الاستيعابية للتعليم العالي المتميز. واختتم اللقاء بالتأكيد على وضع خطط زمنية محددة لتنفيذ هذه التفاهمات على أرض الواقع، مع الالتزام بجدول دوري من الاجتماعات التنسيقية لضمان سير العمل وفق الرؤية المتفق عليها، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة أسيوط كمركز إشعاع ثقافي وعلمي رائد في صعيد مصر، وبما يحقق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي بما يخدم مصلحة الوطن والأجيال القادمة من الدارسين والباحثين





