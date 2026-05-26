تكبيرات عيد الأضحى وموعد صلاة العيد

مقال يشرح حكم تكبيرات عيد الأضحى ومواقيتها المختلفة حسب المذاهب الأربعة، وصيغها الصحيحة، وموعد صلاة العيد مع بيان فضل التكبير في هذه الأيام المباركة.

تكبيرات عيد الأضحى من السنن المؤكدة التي حث عليها الإسلام، وهي من شعائر العيد العظيمة التي تملأ الأجواء روحانية وإيماناً. تبدأ تكبيرات العيد المقيدة بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، التاسع من ذي الحجة، وتستمر حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، الثالث عشر من ذي الحجة.

أما التكبير المطلق فيبدأ من دخول شهر ذي الحجة ويمتد حتى صلاة العيد. وقد اختلف الفقهاء في تفاصيل التوقيت بين المذاهب الأربعة، فالحنفية يرون التكبير المقيد من فجر عرفة إلى عصر العيد، بينما المالكية من ظهر العيد إلى فجر ثالث التشريق، والشافعية لهم ثلاثة أقوال أرجحها من فجر عرفة إلى عصر آخر التشريق، وهو مذهب الحنابلة أيضاً. وكل هذه الاختلافات تدل على سعة الشريعة ومرونتها، والمهم أن يحرص المسلم على التكبير في وقته.

وردت صيغ متعددة للتكبير عن الصحابة والتابعين، ومن أشهرها: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً"، و"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد". وفي مصر اشتهرت صيغة مطولة تبدأ بـ"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله...

" وتزيد فيها أدعية كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد. وهذه الصيغ كلها جائزة ومستحبة، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيراً فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته. لذا ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير في هذه الأيام المباركة تعظيماً لله وشكراً له على نعمة الهداية والتوفيق.

أما صلاة عيد الأضحى فتبدأ بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة، وتمتد حتى زوال الشمس قبيل وقت الظهر. ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على هيئتها في أي وقت من اليوم. وفي ظل الظروف الاستثنائية كالجوائح، فإن الأجر والثواب حاصل لمن منعه العذر، بل إن التعب في البيت يوازي التعب في المسجد. لذا لا ينبغي للمسلم أن يحزن أو يخاف من ضياع الأجر، بل عليه أن يحتسب الأجر عند الله ويداوم على العبادة قدر استطاعته. والله تعالى أعلم





