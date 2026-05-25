تكبيرات العيد في عيد الأضحى: صيغ، مواقيت، وروايات عن النبي

تكبيرات العيد هي أحد أفضل السنن النبوية التي يجب على كل مسلم أن يرددها في عيد الأضحى. في هذا المقال، سنتعرف على أنواع تكبيرات العيد، مواقيتها، وصيغتها الصحيحة، بالإضافة إلى مواقيت صلاة عيد الأضحى في مصر في عام 2026.

تكبيرات العيد عيد الأضحى لعلها من أفضل السنن النبوية، التي علينا جميعاً أن نردد تكبيرات العيد، وثبتت في صيغة تكبيرات عيد الأضحى العديد من الصيغ الصحيحة شرعاً، ويبدأ وقت تكبيرات عيد الاضحى من فجر يوم عرفة وتنتهي تكبيرات عيد الأضحى بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

تكبيرات العيد تكبيرات عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية. وقد اختلف الفقهاء فى مدة التكبير المقيد اختلافًا كبيرًا.

تكبيرات عيد الأضحى في المذاهب الأربعة في وقت تكبير عيد الأضحىالتكبير يكون عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الأضحى، وهو قول أبى حنيفة وروى عن ابن مسعود، وحجتهم: أن ما بعد عصر يوم الأضحى ليس منه، وشعيرة التكبير مرتبطة بيوم العيد، وأيام التشريق ليست من العيد. وأما يوم عرفة فلمشاركة الحجاج.

وقد أخرج ابن المنذر عن أبى وائل أنه كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعنى من يوم النحر، وعن ابن سيرين أنه كان لا يكبر فى أيام التشريق، وقال: كان بعض الأئمة يكبر فى أيام التشريق، وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض. التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من ظهر يوم الأضحى إلى فجر ثالث أيام التشريق، وهو المشهور عند المالكية وقول من ثلاثة أقوال عند الشافعية، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال إلى عصر ثالث أيام التشريق.

وحجتهم: قوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله» «البقرة: 200»، والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة، وأول صلاة تلقاهم هى الظهر. آخر موعد تكبيرات العيدوالدليل على أنه يقطع التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج، وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج، وقد أخرج الطبرانى بسند فيه ضعيف عن شريح بن أبرهة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فى أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى يكبر دبر كل صلاة مكتوبة.

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من مغرب ليلة العيد إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق، وهو القول الثانى عند الشافعية، وحجتهم: القياس على عيد الفطر فى البداية بمغرب ليلة العيد، واتباعًا للحاج فى النهاية الذى ينتهى تكبيره وتلبيته بصلاة صبح آخر أيام التشريق. والتكبير يكون عقب الصلوات الخمس من بعد صلاة الصبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، وهو مذهب الجمهور قال به أكثر الحنفية وعليه الفتوى عندهم، وإليه ذهب بعض المالكية، وهو القول الثالث عند الشافعية، وبه قال الحنابلة.

وقال ابن بشير من المالكية: يكون إلى ظهر آخر أيام التشريق. وحجتهم: ما أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقال لا يحتج به لأن فى سنده متروك وضعيف، عن جابر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق كما أخرج الحاكم وصححه وتعقبه الذهبى بأنه خبر واه كأنه موضوع عن على وعمار أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي وتكبيرات العيد مكتوب





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العلياحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2025 /2026، موعد أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد وهو يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026..

Read more »

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

Read more »

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »