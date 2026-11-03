تكتل المعارضة الإسرائيلي يبحث تشكيل الحكومة بعد الانتخابات

قادة تكتل التغيير الإسرائيلي يعقدون اجتماعا في هرتسليا لتنسيق المواقف وتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات الكنيست الأخيرة.

يستعد قادة التكتل الرئيسي للمعارضة في إسرائيل لعقد اجتماع مصيري يوم الثلاثاء، بهدف بحث الخطوات القادمة وتنسيق الجهود الرامية إلى تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة. يأتي هذا التحرك تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تاتي مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي، والتي فشلت في حسم المنافسة بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الغموض السياسي وإمكانية تكوين تحالفات غير متوقعة.

اجتماع قادة تكتل التغيير في هرتسليا

أعلن حزب "ياشار"، الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، عن نية قادة "تكتل التغيير" الاجتماع في مدينة هرتسليا شمال غربي إسرائيل. سيتركز النقاش في هذا الاجتماع على مناقشة التحركات السياسية المقبلة وتنسيق المواقف بدقة بشأن تشكيل الحكومة القادمة. ويُعد هذا الاجتماع الأول لقادة التكتل منذ إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر الماضي، مما يجعله نقطة تحول محتملة في المشهد السياسي.

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غياب الأغلبية وصعوبات تشكيل الحكومة

تعيش إسرائيل حالة من الارتباك السياسي الحاد عقب الانتخابات التشريعية، وذلك في ظل غياب أغلبية واضحة لصالح أي من المعسكرين المتنافسين. يتطلب تشكيل الحكومة وفقاً للقوانين الإسرائيلية الحصول على 61 مقعداً على الأقل من إجمالي 120 مقعداً متاحة في الكنيست. ولم يتمكن ни معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت من تحقيق هذا العدد من المقاعد بشكل مستقل.

وتكشف النتائج الأولية للانتخابات توزيعاً معقداً للنفوذ، حيث حصل المعسكر المؤيد لبنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، بينما سجل معسكر المعارضة 48 مقعداً. وفي الوقت نفسه، سجلت الأحزاب العربية تقدماً ملحوظاً بحصولها على 19 مقعداً، وهو ما يجعلها طرفاً مؤثراً وحاسماً في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. هذا التوزيع يجعل أي مسار لتشكيل الحكومة يتطلب تفاوضاً مكثفاً وتنازلات استراتيجية.

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استشارات الرئيس هرتسوغ ومواقف الآيزنكوت

من المتوقع أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاوراته الرسمية مع ممثلي الأحزاب الفائزة في الانتخابات، تمهيداً لتكليف الشخصية التي يراها الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة. يواجه كل من نتنياهو وآيزنكوت صعوبات كبيرة في الحصول على الدعم البرلماني اللازم لضمان استقرار أي حكومة يتم تشكيلها. هذا الوضع يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تغير من خريطة التحالفات التقليدية.

في إطار تحركات المعارضة، طرح غادي آيزنكوت خريطة طريق واضحة لتشكيل الائتلاف الحكومي، شملت أربعة شروط رئيسية اعتبرها أساساً لأي شراكة سياسية مستقبلية. هذه الشروط قد تسهم بشكل فعال في إعادة تشكيل التحالفات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، وتمنح الأحزاب العربية دوراً محتملاً ومثيراً للاهتمام في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.

وتتمثل الشروط التي أعلنها آيزنكوت في الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية تقوم على المساواة بين جميع المواطنين. كما تشمل الالتزام التام بالمبادئ الواردة في وثيقة الاستقلال الإسرائيلية، إلى جانب تطبيق الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين دون أي استثناء. كما تضمنت الشروط الإقرار بضرورة القضاء الكامل على القدرات العسكرية لحركة حماس وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مما يعكس حساسية الملفات الأمنية المطروحة.