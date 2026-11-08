تكرار حوادث القطارات بالعياط.. تفاصيل آخر حادث وإحصائيات الكوارث التاريخية

تحليل شامل لتكرار حوادث القطارات في مركز العياط بالجيزة، بدءاً من كارثة 2002 وحتى حادث 8 نوفمبر 2026، مع إحصائيات دقيقة للوقائع وعدد الضحايا.

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة، في تمام يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، حادثًا جديدًا للتصادم بين قطارين، مما أعاد إثارة الجدل حول تكرار الكوارث في هذه المنطقة تحديدًا. جاء الحادث إثر اصطدام القطار رقم 134 "تحيا مصر" القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 القادم من القاهرة ومتجهًا إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة. أسفر هذا التصادم عن خروج عدة عربات عن القضبان، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية عقب تدخل جهات الإسعاف والطوارئ.

تاريخ حافل بالكوارث والمصائب

لا يعد الحادث الأخير حدثًا معزولًا، بل هو جزء من سجل حافل بالحوادث المتكررة على مدى أكثر من عقدين من الزمن، مما جعل توصيف منطقة العياط بـ"مثلث برمودا القطارات" وصفًا شائعًا بين العامة. يرجع تاريخ هذه الكارثات إلى يوم 20 فبراير 2002، عندما شهدت القرية واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ السكك الحديدية المصرية، بعد اندلاع حريق هائل داخل قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بالقرب من قرية ميت القائد. استمر القطار في السير لمسافة قبل السيطرة على النيران، مما اضطر ركابًا إلى القفز من النوافذ، وأسفر الحادث عن وفاة أكثر من 350 شخصًا.

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تسلسل زمني للحوادث المميتة

في 24 أكتوبر 2009، تكررت المأساة عند اصطدام القطار رقم 188 القادم من أسوان بالقطار رقم 155 القادم من الجيزة، حيث توقف أحد القطارين بعد الاصطدام بماشية على القضبان قبل أن يصطدم به القطار الخلفي، مما أدى إلى انقلاب عربات وسقوط عشرات الضحايا. وفي أكتوبر 2010، سجلت منطقة الدناوية التابعة للعياط حادث اصطدام قطار رقم 82 بسيارة نقل محملة بالطوب الأحمر، تكرر بعده حوادث مماثلة مع شاحنات أخرى في نفس العام.

في يوليو 2012، وقع تصادم جديد بين قطار الركاب رقم 162 والقطار رقم 990 المتجه إلى سوهاج، أدى إلى إصابة نحو 15 شخصًا. ثم في مارس 2014، شهدت المنطقة وفاة شخص وإصابة آخر بسبب انفجار دراجة نارية أسفل جرار القطار رقم 90، بالإضافة إلى حوادث دهس لمارة. وفي 17 يناير 2015، خرج القطار رقم 88 القادم من أسيوط عن القضبان بقرية بمها، وسط تقارير عن تلف في القضبان واصطدام بسيارة نقل، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

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ذروة التكرار وسجل عام 2016

كان عام 2016 من أكثر الأعوام تميزًا بتكرار الحوادث، حيث سجلت المنطقة ثلاث وقائع بارزة دفعة واحدة. في 31 يناير 2016، أدى اصطدام قطار مكيف بسيارة نقل محملة بالعمال عند مزلقان البليدة إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين. ثم في 7 سبتمبر 2016، شهدت قرية أبو العزايم خروج قطار الصعيد عن القضبان وانقلاب ثلاث عربات، مما خلف مقتل 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين. وفي 31 ديسمبر 2016، اصطدم القطار رقم 974 بسيارة ميكروباص اقتحمت مزلقان العطف، مما أدى إلى مقتل شخصين وتوقف حركة القطارات في الوجه القبلي.

وعلى الرغم من مرور سنوات، عادت المنطقة للمشهد في 10 سبتمبر 2026 عندما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع تصادم بين قطاري بضائع في حوش محطة البليدة، مما أسفر عن إصابة سائق واحد ومساعده وسقوط جرار وعربتين عن القضبان. وقد دفع هذا الحادث الهيئة إلى إرسال فرق الطوارئ والأوناش لإعادة انتظام الحركة، قبل أن يتكرر المشهد مجدداً في 8 نوفمبر 2026، مما يطرح تساؤلات حول الإجراءات الهندسية والبشرية لمنع تكرار هذه الوقائع المأساوية.