قوات الدفاع الشعبي وزمارة التربية والتعليم تكرم المتميزين في مسابقات التأسيس العسكري وقراءة نصر أكتوبر لتعزيز الوعي الوطني.

نظمت القوات المسلحة المصرية ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية رسمية وكبيرة تهدف إلى تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين. وقد تم تنظيم هذه الفعالية الكبرى تكريماً لإنجازات الطلاب الفائزة في مسابقتين وطنيتين هامتين وهما مسابقة (أكفأ مدرسة ثانوي فني تأسيس عسكري) للعام الدراسي المحدد في المصادر بـ ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة (فرسان القراءة في نصر أكتوبر). جاء تنظيم هذا الحدث في إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تنمية الوعي الوطني والمعرفي لدى جميع الطلبة المنتشرين في مختلف المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنفيذ المباشر لتوجيهات القيادة السياسية العليا التي تسعى جاهدة لإعداد جيل جديد من شباب مصر مسلح بأسلحة العلم الحديث والمعرفة العميقة والقيم الوطنية الراسخة التي تحمي هويتهم الثقافية.

تفاصيل الفعاليات والعرض الوثائقي التوعوي

بدأت فعاليات الحفل الرسمي بعرض فيلم وثائقي مسجل بعناية فائقة، كان يركز بشكل أساسي ومحوري على الدور الاستراتيجي والفعال الذي تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الارتقاء بمستوى المعرفة الوطنية بين أبناء الوطن من الشباب. وقد سلط الفيلم الضوء بشكل واضح على جهود هذه القيادة في صقل عقول النشء وتطوير قدراتهم العقلية، وذلك من خلال تحصينهم ذهنياً وروحياً ضد الأفكار الهدامة التي قد تستهدف بنية المجتمع ومبادئه الأساسية. وبعد انتهاء العرض الوثائقي، تم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية للمسابقنتين المذكورتين سابقاً، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين والتفوق في كلا المجالين التعليمي والعسكري.

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كلمة نائب وزير التعليم والدور الوطني

خلال الحفل الرسمي، ألقى الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة رسمية ومفصلة أشار فيها بعمق إلى الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز وترسيخ روح الولاء والانتماء الصادق لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية المصرية. وقد أشاد نائب الوزير بشكل صريح ومباشر بأهمية الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، موضحاً أن هذا التعاون المتين يهدف إلى الحفاظ على ما تم التوصل إليه من مكتسبات تربوية وثقافية كبيرة، والتي ساهمت بشكل مباشر وملموس في بناء وعي وطني مستنير وعميق لدى جيل الشباب المصري الحالي والمستقبلي.

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رسالة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

من جانبه، ألقى اللواء أ/ هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة رسمية نقل خلالها تحيات القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أ/ أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك تحيات الفريق أ/ أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جميع الحضور والضيوف الكرام. وأكد القائد بشكل قاطع على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار في العمل المشترك والبناء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الإعداد الدؤوب لجيل من شباب مصر الواعد الذي يكون قادراً على تحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى. وأشار اللواء هشام حسني حسن إلى حقيقة استراتيجية هامة وهي أن الاستثمار الفعلي في عقول الشباب وبناء وعيهم الصحي هو الدرع الحقيقي والحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويضمن استمرار استقراره.

ختام الحفل بتكريم الفائزين والمستقبل

ختاماً، تم إنهاء الفعاليات الرسمية بتكريم رسمي للمتميزين في المسابقتين، تقديراً لمستواهم العلمي والثقافي العالي ولتميزهم الفعلي. وقد تم اعتبار هؤلاء الفائزين نموذجا مشرفاً وأصيلاً لشباب مصر الواعد الذي يسعى دائماً للتميز في شتى المجالات. وهذا التكريم يأتي كدليل على اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتشجيعهم على مواصلة العطاء، مما يعزز من مكانة مصر كدولة تسعى جاهدة لبناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على مواكبة التطورات العالمية في ظل توجيهات القيادة السياسية السديدة.