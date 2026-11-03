تكريم ثلاثينى مسرحى بمهرجان شرم الشيخ الدولى للدورة الحادية عشر

أقيم حفل تكريم للفنانة سهير المرشدي وأحمد بدير ومحمد مرسي بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى. تفاصيل الاحتفاء وأراء المكرمين حول دور الشباب فى الحركة الفنية والثقافية.

في مساء اليوم، شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مميزة على هامش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث تم تنظيم ندوة احتفالية كبرى لتكريم رموز الدورة الحادية عشرة. جاءت هذه الندوة في إطار الخطة التنظيمية للمهرجان الذي يحمل اسم الفنانة الراحلة سهير المرشدي ، وذلك لتكريم أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في المشهد المسرحي المحلي والدولي. وقد حضر الحفل نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي، في تأكيد على أهمية الاحتفاء بالمسيرة الفنية للعناصر الأساسية في هذه النسخة من المهرجان.

تفاصيل حفل التكريم ورمزية المشاركة

شهدت الندوة حضوراً لافتاً للفنانة سهير المرشدي التي تحمل الدورة اسمها، بالإضافة إلى الفنان الكبير أحمد بدير، والمخرج محمد مرسي، والكاتب والناقد المسرحي الجزائري أحميدة عياشي، والفنانة الرومانية ديانا لازار التي شغلت منصب المكرم الدولي في هذه الدورة. وقد تولي مهمة الإشراف على إدارة الندوة الناقد والكاتب الصحفي باسم صادق، الذي استهل حديثه بتقديم استعراض موسع لأبرز المكرمين، مشيداً بالتجارب الفنية والإبداعية الغنية التي قدموها خلال مسيرتهم المهنية. وأكد باسم صادق على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأسماء في دفع عجلة الحركة المسرحية إلى الأمام، من خلال إسهاماتهم التي شكلت مرجعاً للمبدعين الشباب في مختلف الدول المشاركة.

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رسائل سهير المرشدي حول التاريخ والمسؤولية

عبرت الفنانة سهير المرشدي عن سعادتها العميقة بتكريمها وإطلاق اسمها على الدورة الحادية عشرة، واصفةً هذه اللحظة بأنها استثنائية وذات قيمة معنوية وتاريخية كبيرة في مسيرتها الفنية الطويلة. وأوضحت المرشدي أن هدف الفنان الحقيقي يتجاوز مجرد التمثيل، حيث يسعى الدائم إلى أن يظل اسمه حاضراً في ذاكرة التاريخ كإرث ثقافي وإنساني. وشددت على أن الفنون يجب أن تحمل الأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية لعصرها، وأن الفنان المبدع هو من يحب فنه ووطنه ويستوعب تجارب predecessors ليتمكن من التعبير عن واقعه والاستشراق لمستقبل أفضل. كما أشارت إلى أن علاقتها بشخصية إيزيس، والتي تحمل الدورة اسمها، تعكس ارتباطها العميق بتاريخ مصر القديمة وثراء الحضارة المصرية، مما أثر في تجربتها الفنية والإنسانية بشكل كبير.

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رؤى أحمد بدير حول توثيق العروض المسرحية

من جانبه، عبّر الفنان أحمد بدير عن سعادته الغامرة بالمشاركة في المهرجان، وشكر بجزيل الامتنان المخرج مازن الغرباوي على دعوته الكريمة له. وأوضح بدير أن بداياته الفنية ارتبطت بشكل وثيق بالمسرح الجماهيري وقصور الثقافة، حيث خاض العديد من التجارب في الجامعات ومراكز الشباب والأكاديمية دون التفكير المسبق في الجوانب الاحترافية، مدفوعاً بحبه الخالص للتمثيل والإبداع. وأكد أن المهرجانات المسرحية لا ينبغي أن يقتصر دورها على تقديم العروض خلال أيام انعقادها فحسب، بل يجب أن تمتد آثارها الإيجابية لتستمر بعد انتهاء الفعاليات. ودعا إلى ضرورة وضع بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة والتلفزيون لتسجيل العروض الفائزة وعرضها، بما يضمن استمرارها ووصولها إلى شريحة أوسع من الجمهور، مشيداً بنجاح تجربة محمد صلاح في دعم المواهب الشابة كعوامل أساسية للنجاح.

أهمية دعم الشباب وثروة الإبداع المصري

وجهت الفنانة سهير المرشدي رسالة واضحة ومباشرة للشباب، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على منظميه أو المشاركين فيه فقط، بل يعتمد بشكل كبير على الشباب أنفسهم في نشر رسالته والدفاع عن استمراريته. وأكدت المرشدي أن شباب مصر يستحقون أن تتاح لهم الفرص الكافية التي تساعدهم على القراءة والتثقيف والإبداع وإثبات الذات، مشددةً على أهمية دعم الشباب القادر على التعبير عن قضايا مجتمعه ومناقشة إيجابياته وسلبياته بوعي وجرأة. وأشارت إلى أن الشباب المثقف والواعي، الذي يمتلك القدرة على قول نعم ولا ومناقشة واقعه، يمثل الثروة الحقيقية لمصر، وهو ما يعزز الإيمان بأن مصر بلد لا يتوقف عن إنجاب المبدعين والمواهب الجديدة. وأكدت أن المهرجانات الشبابية تمثل مساحة حيوية لاكتشاف الطاقات الإبداعية، وأن استمرارها وانتشارها بين شباب مصر يسهم بشكل كبير في دعم الحركة المسرحية والثقافية، ويؤكد قدرة الأجيال الجديدة على صناعة مستقبل فني وثقافي يليق بتاريخ مصر ومكانتها العالمية.